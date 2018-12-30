Календарь событий: Новый год, как 1 января возглавило календарь, день рождения соломинки для коктейлей, первый ребенок от суррогатной матери и история Бруклинского моста

31 декабря

Эта неделя – новогодняя, вероятно, поэтому она «отдыхает» от международных официальных дат – кроме, собственно, Нового года. Понедельник – канун НГ, светлого зимнего праздника, который на мгновение возвращает нас в детство, когда все ясно, просто и радостно. УНИАН желает всем исполнения заветных желаний, пусть ваши дома всегда будут полны теплом родных сердец, радостью дружеских встреч, а все невзгоды и печали останутся в прошлом. Желаем здоровья, благополучия, чудесного настроения и главное – мирного неба. С наступающим 2019 годом!

Неофициальные праздники, за которые мир должен быть благодарен сообществам, в том числе в соцсетях, - День троп, усыпанных конфетти и блестками, и День проводов.

Именины у Зои, Марка, Михаила, Модеста и Симеона.

1 января

В первый день нового года – Всемирный день мира, праздник Католической церкви, отмечаемый ежегодно 1 января в День торжества Божией Матери Марии. Впервые его провозгласил 8 декабря 1967 года римский папа Павел VI. Изначально он назывался День всемирных молитв о мире. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН сделала его официальным праздником, во время которого верующие призывают Бога прекратить все войны и ниспослать людям мир. Лозунг Дня - «Прости, и ты обретешь мир». Всемирный день мира является выходным днем в Ватикане.

Есть во вторник и памятные даты. Так, в этот день в 1622 году Папской канцелярией было принято решение считать началом года 1 января. До этого год начинался 25 марта.

1 января 1788 года Джон Уолтер основал английскую газету The Daily Universal Register. После 940 выпуска ее переименовали в The Times.

В 1863 году 1 января в действие вступила прокламация Авраама Линкольна об отмене рабства.

В 1909 году в этот день в Великобритании были проведены первые выплаты пенсий.

В 1925 году столица Норвегии Христиания была переименована в Осло.

В 1935 году 1 января в Турции были введены фамилии и отменены титулы.

Неофициальные праздники – День похмелья и День выпускания хлопушек на свободу.

Именины у Григория, Ильи, Прова и Тимофея.

2 января

В этот день в 1839 году Луи Дагер, французский художник, химик и изобретатель, один из создателей фотографии, произвел первую в истории фотосъемку Луны. В августе того же года процесс получения дагерротипа был презентован широкой общественности. Через год, в 1840 году, первую фотографию Луны через телескоп сделал американец Дрейпер. В 20 веке научные данные подтвердили, что Луна является типичным для Солнечной системы естественным спутником. Ее изрытая кратерами поверхность – бесплодный мир без воды и атмосферы. В этом непосредственно убедились американские астронавты, которые в 1969-1972 годах высаживались на поверхность Луны в ходе программы «Аполлон». Впервые человек ступил на Луну 21 июля 1969 года.

Неофициальные праздники – День мягких подушек и День мотивации и вдохновения.

Именины у Даниила, Игнатия, Ивана и Антона.

3 января

В четверг – День рождения соломинки для коктейлей. Изначально соломинка для питья напитков изготавливалась из пустотелых стеблей злаковых, чаще всего это были ржаные трубочки, от чего и возникло название «приспособления». Первую искусственную соломинку изобрел американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. История «открытия» следующая: однажды Стоун сидел в грустных раздумьях, поскольку дела на фабрике шли плохо, попивая коктейль через ржаную соломинку. Некоторые ее волокна расщепились и завязли у него на зубах. Стоуна это вывело из себя. Он взял полоску бумаги, намазал ее край по всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а затем снял полученную трубочку. Через нее пить было куда удобней. Правда бумага быстро намокала и переставала держать форму. Стоун решил доработать свое изобретение, ему на глаза попалась почтовая марка, в то время она изготавливалась из манильской бумаги, в состав которой входила пенька, отчего марка обладала очень высокой прочностью. Именно из нее Стоун и начал изготавливать соломинки. Причем он взял за основу такой диаметр, чтобы во время питья нельзя было «втянуть» косточку от лимона. 3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение. А уже в 1890 году изготовление соломинок стало его основным бизнесом. Первое время соломинки делали вручную. Только в 1906 году был изобретен автомат для их изготовления. Следующий этап эволюции соломинок произошел в середине 1930-х годов, когда риелтор Джозеф Фридман ввел в соломинку гофрированный участок, позволяющий изгибать ее для большего удобства. Патент на это изобретение Фридман получил 28 сентября 1937 года. Затем он разработал несколько технологий, позволяющих массово производить данный тип соломинок. В 1939 году Фридман основал корпорацию «Flexible Straw Corporation» по изготовлению «гибких соломинок» и начал их массовый выпуск. Спустя 10 лет этот бизнес сделал Фридмана миллионером. Одними из первых, помимо баров и ресторанов, оценили новинку больницы и госпитали - лежачих больных теперь можно было поить, не проливая жидкость. И, наконец, последний этап эволюции соломинок произошел во второй половине 20 века, когда Отто Дайфенбах, владелец небольшого магазинчика швейных машин в Балтиморе, изобрел целлофановую соломинку для коктейлей. И хотя, как и в ситуации с Фридманом, изобретателю самому пришлось находить пути продвижения своего изобретения на рынок, но его труды были вознаграждены. Он сам придумал станок для изготовления таких соломинок, создал свой доходный бизнес и достиг процветания.

В этот день в 1870 году началось сооружение Бруклинского моста. Это – один из старейших подвесных мостов в США. Его длина составляет 1825 метров, он пересекает пролив Ист-Ривер и соединяет Бруклин и Манхэттен в Нью-Йорке. На момент окончания строительства он являлся самым большим висячим мостом в мире и первым мостом, в конструкции которого использовались стальные тросы. Мост построен из известняка, гранита и розендейловского цемента. Первоначальное название – Мост Нью-Йорка и Бруклина. В 1915 году за мостом официально было закреплено его текущее название. В 1964 году мост был внесен в список Национальных исторических достопримечательностей. На сегодняшний день мост остается самым популярным местом отдыха и велосипедных прогулок для жителей Нью-Йорка, а благодаря голливудским фильмам считается одним из символов города.

В 1962 году 3 января Папа римский отлучил от церкви главу Кубы Фиделя Кастро.

3 января 1959 года Аляска стала 49-м и самым большим по территории штатом США. Сам договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов Соединенным Штатам Америки был подписан 30 марта 1867 года, в октябре этого же года Аляска была передана США. Россия получила за полуостров протяженностью около 700 км 7 миллионов 200 тысяч долларов. После перехода Аляски в американское подданство в течение 17 лет полуостровом ведало военное министерство США. Постепенно Аляска становилась рентабельной. Пушнина, рыбодобыча, рыбообрабатывающие консервные заводы, разработка приисков изменили статус и жизненные уклады Аляски. В 1884 году Конгресс США принял решение о создании на территории полуострова органов управления, был назначен губернатор, окружной судья, окружное жюри, выделено было 25 тысяч долларов на школьное образование, введен административный запрет на производство алкоголя. И начался длительный путь Аляски к получению статуса штата.

В 1977 году 3 января был собран первый компьютер фирмы Apple.

Неофициальный праздник – День бенгальских искр и гирляндных огней.

Именины у Женевьевы, Леонтия, Михаила, Никиты, Петра, Прокопия, Сергея, Ульяны и Филарета.

4 января

В пятницу – Международный день Ньютона, который отмечается в день рождения великого англичанина. Одним из мест, посещаемых в День Ньютона, является могила ученого в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Надпись на могильном памятнике гласит: «Здесь покоится сэр Исаак Ньютон, дворянин, который почти божественным разумом первый доказал с факелом математики движение планет, пути комет и приливы океанов. Он исследовал различие световых лучей и появляющиеся при этом различные свойства цветов, чего ранее никто не подозревал. Прилежный, мудрый и верный истолкователь природы, древности и святого писания, он утверждал своей философией величие всемогущего Бога, а нравом выражал евангельскую простоту. Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого...». Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона. Кстати, интересно, что рассказ о падающем с дерева яблоке, которое навело Ньютона на размышления о свободном падении тел, считается правдивым.

4 января 1943 года американский журнал «Time» обнародовал свой рейтинг «Человек года». Его возглавил Иосиф Сталин. Еженедельник публикует этот рейтинг с 1927 года. Журнал выбирает персону в зависимости от влияния, которое она оказала на общество, причем без учета того, положительное это влияние или отрицательное. Первым, кто попал на обложку журнала в номинации «человек года» в 1927 году, стал известный американский летчик Чарльз Линдберг. Он удостоился этой чести за то, что в одиночку пересек Атлантический океан. За Линдбергом последовал автомобильный магнат Уолтер Крайслер и глава совета директоров «Дженерал Электрик» Оуэн Янг. В период 1930-1940 годов «людьми года» признавались не только политики, но и диктаторы. Генералиссимус Чан Кайши вместе с супругой украсили обложку журнала в 1937 году. На следующий год номинацию «человек года» заслужил Адольф Гитлер. Правда, вместо фотографии на обложке была помещена средневековая гравюра с изображением пыток инквизиции через повешение. В 1939 году «человеком года» по категории диктатор стал Иосиф Сталин. Во второй раз он получил эту номинацию, как борец с фашизмом, 4 января 1943 года. В десятилетии, на которое пришлась Вторая мировая война, «людьми года» дважды признавались Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и генерал Джордж Маршалл.

4 января 1985 года в одной из клиник северного Лондона родился первый ребенок по программе гестационного, или полного суррогатного материнства. Суррогатной матерью стала миссис Коттон, а родилась у нее девочка. Кстати, первый ребенок – Луиза Браун, зачатый в пробирке, тоже родился в Британии. Это произошло 25 июля 1978 года в небольшом городке Оулдем. Чтобы Луиза появилась на свет, потребовалось более 600 попыток ЭКО. Вынашивала ребенка генетическая мать.

4 января 2004 года космический аппарат «Спирит», запущенный США в 2003 году по проекту Mars Exploration Rover, совершил посадку на Марс в районе кратера Гусева и плато Меридиана. Задачей аппарата было изучение поверхности планеты и обнаружение признаков жизни. Первые изображения, снятые камерами аппарата, были переданы на Землю еще во время его спуска на парашюте. А уже через несколько часов после посадки в НАСА поступило около 30 мегабайт информации. Управление аппаратом осуществляла специальная Лаборатория реактивного движения. В 2009 году планировался запуск Марсианской научной лаборатории. Однако планы из-за финансового кризиса были отложены.

Неофициальные праздники – Всемирный день гипноза и День страстей по лимонной карамельке.

Именины у Дмитрия, Анастасии и Федора.

5 января

В субботу нет официальных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, 5 января 1769 года шотландский инженер, изобретатель-механикДжеймс Уатт получил патент на свою уникальную паровую машину двойного действия. Это изобретение положило начало промышленной революции вначале в Англии, а затем и во всем мире. Уатт был членом Эдинбургского королевского общества, Лондонского королевского общества, Парижской академии наук. Он ввел первую единицу мощности – лошадиную силу. Его именем названа официальная международная единица мощности – ватт.

5 января 1933 года началось строительство подвесного моста над проливом «Золотые ворота». Он соединил город Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. 27 мая 1937 года в 6 часов утра мост «Золотые Ворота» открыли сначала для пешеходов, а через 12 часов и для транспорта. С момента открытия и до 1964 года мост являлся самым большим висячим мостом в мире. Он восхищает своими размерами: длина – более 2,7 км с 1280 метровым подвесным пролетом, высота в середине пролета - 66 м, высота двух главных опор – 230 м, масса моста – 894 500 тонн. За свою красоту мост получил массу призов. Он – один из самых узнаваемых мостов в мире.

В 1972 году в этот день в США начались работы по созданию многоразового транспортного космического корабля (шаттла).

Неофициальные праздники – Международный разгрузочный день и День маленьких историй.

Именины у Ивана, Феоктиста, Павла и Василия.

6 января

В воскресенье – православный Рождественский сочельник, канун Рождества по Юлианскому календарю. Его отмечают пять православных церквей – Украинская, Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская, а также многие католики восточного обряда и некоторые протестанты. Традиционно в этот день в пищу можно принимать лишь так называемое сочиво – размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. С появлением на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно начинать праздновать. Наши предки в канун Рождества обязательно клали на стол пучок сена – в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд – по числу апостолов – и все они были постными. А с наступлением 7 января, после полуночи – на стол разрешается ставить и мясные блюда.

Еще в воскресенье есть одна очень значимая дата. В этот день в 1884 году немецкий техник и изобретатель Пауль Нипков подал патентную заявку на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения в 1920-х годах. Нипков разработал так называемый «электрический телескоп», в котором для развертки применил диск со спирально расположенными отверстиями. Этот принцип положен в основу всех существующих систем развертки. Передаваемое изображение с большой скоростью «ощупывается» точка за точкой в определенном порядке – по строкам. Свет, отражающийся от отдельных точек изображения, улавливается светочувствительным устройством и преобразуется в соответствующий яркости этих точек ток. В диске Нипкова имеется ряд отверстий, расположенных по спирали Архимеда таким образом, что при вращении диска каждое отверстие развертывает за один оборот одну строку. Все строки, число которых равно числу отверстий диска, образуют кадр изображения. Свет через отверстия попадает на фотоэлемент, полученные с его помощью импульсы усиливаются и модулируют несущую частоту радиопередатчика. И только в первом десятилетии следующего столетия изобретены были средства для реализации электронного телевидения.

Неофициальный праздник – Хур-хрум-день.

Именины у Евгении, Клавдии, Артема, Николая и Сергея.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная