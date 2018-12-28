90% учителей считают, что дать ученикам знания предмета – не главное

Более трехсот педагогов со всей страны на форуме Украинской академии лидерства "Liberal arts: Лидерство в образовании" обсудили, что является главным для современного учителя.

Участники форума приняли участие во всеукраинском опросе "Каким должен быть современный учитель?". По его результатам, 92% учителей уверены, что учитель должен быть лидером-ролевой моделью для учеников.

К обсуждению присоединилась министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. "Лидерство может быть на разных уровнях. Человек должен быть лидером своей жизни. Она может быть лидером в своей профессии. А кое-кто призван быть лидером коллектива, который делает реформу, и быть преданным ценностям этой реформы", — отметила она.

Большинство участников сошлись на том, что главное для современного учителя — помочь ученику найти свое предназначение, осознанно выбрать будущую профессию и раскрыть лидерские качества.

"Учителя являются агентами изменений №1, ведь своим трудом они ежедневно лелеют новые поколения и определяют, каким будет наше завтра. Мы поощряем участников форума к диалогу — с собой, друг с другом, с учениками! Наша общая цель — создать сообщество педагогов, предоставить им инструменты для воспитания молодежи, которая в результате сознательно заявит: " Я планирую свое будущее не только с точки зрения моего личного успеха, но и с точки зрения успеха моего общества", – прокомментировал Роман Тичкивський, руководитель Украинской Академии Лидерства.

Участники "Liberal arts: Лидерство в образовании" составили портрет современного учителя, узнали как развивать целостную личность, коммуницировать с подростками, строить личный бренд в социальных сетях. А также изучили руханку от шоумена Александра Педана, которая поможет привить ученикам любовь к спорту.

Одной из активностей форума стало "ВНО для учителей" на знание подростков, которое подготовила и провела 14-летняя Яруся Федоров. Кто такая Billie Eilish, что такое Yeezy и почему не стоит много флексить — самый молодой спикер события уверена, что учителям и ученикам нужно вместе узнавать все новое.

Справка

"Liberal arts: Лидерство в образовании" — интеллектуальная платформа для встречи, диалога и сотрудничества учителей будущего, которые принимают вызовы современности и поддерживают модель "обучение в течение жизни". С 2017 года в Украине серию открытых форумов для учителей о лидерстве в образовании и развитие целостной личности инициировала и ежегодно проводит Украинская академия лидерства. В этом году форум прошел при поддержке Кабинета Министров Украины.

Украинская Академия Лидерства — это 10-месячная образовательная программа развития для выпускников школ в возрасте от 16 до 18 лет. Программа помогает молодежи найти свое предназначение, узнать страну и мир, осознанно выбрать будущую профессию и раскрыть лидерские качества. Подробности на официальном сайте академии: ual.ua.