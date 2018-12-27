Путинский пропагандист "сцепился" с украинцем на росТВ (видео)

Уточнение Ковтуна о том, что он говорил о погибших украинских солдатах, не остудило пропагандиста и он продолжил хамить украинцу.

Российский пропагандист Семен Багдасаров обматерил украинского эксперта Вячеслава Ковтуна во время спора о войне на Донбассе.

Жесткая стычка между ними произошла в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", передает "Обозреватель".

Перепалка началась с того, что Багдасаров лицемерно обвинил украинскую сторону в убийстве 11 тысяч человек в зоне боевых действий.

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"Мы воюем с ИГИЛ, на руках которого убийство несколько десятков наших людей. А эти (украинцы. — Ред.) 11 тысяч убили наших соотечественников, абсолютно безвинных людей!" — выкрикнул он.

Однако Ковтун напомнил оппоненту, что в число этих 11 тысяч человек входят и украинские военные, которые погибли, защищая свою страну от агрессора. "Наши солдаты там в их числе. Которых ваши гибриды убили", — ответил он Багдасарову.

Эта реплика настолько взбесила рупора Кремля, что он полностью перепутал слова украинца и набросился на него с матами и угрозами.

"Вот стой, с*ка, и слушай меня! Ваших солдат убили?! Настанет время — мы вас так, что от вас ни х*ра не останется! От тебя лично, придурка, не останется ни черта, если ты еще раз, тварь, здесь скажешь про наших солдат, которые там якобы гибнут! Мерзопакостная тварь, будешь валяться там у меня сейчас, понял?!" — кричал в истеричном припадке Багдасаров.

Уточнение Ковтуна о том, что он говорил о погибших украинских солдатах, не остудило пропагандиста и он продолжил хамить украинцу. "Заткнись, тварь, и слушай меня внимательно!" — взбешенно выкрикнул Багдасаров в очередной раз.

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