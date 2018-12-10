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Российских пропагандистов под крики ''Слава Украине!'' выгнали с форума в Литве (видео)

16:53, 10 декабря 2018
Общество
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С выставки "Форум свободной России" в Вильнюсе выгнали работников российских СМИ - пропагандистов "Известий".

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Главный редактор крмыскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев и общественный активист Эрфан Кудусов потребовали от работников российских "Известий" покинуть зал, сообщает в Facebook RU DELFI и публикует видео.

"Валите отсюда… Вон отсюда, вы оккупанты… Позор! Вы в крови!.. Слава Украине!", – кричали в адрес российских журналистов.

Ранее российский блогер Илья Варламов разоблачил фейк в сюжете "Первого канала", в котором был показан нищий украинец-участник Евромайдана в Киеве "Кирилл Чубенко". На самом деле он оказался жителем Беларуси Виталием Юрченко.

"Первый канал" после разоблачения фейка извинился за "ошибку" в сюжете о годовщине Майдана.

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Теги: #Россия#Литва#пропагандисты