Балога от имени Ющенко отчитал СБУ за Добкина и Кернеса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Службы безопасности Украины не допустить дестабилизации работы городской власти Харькова.

Об этом говорится в комментарии главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ по поводу вчерашнего инцидента в Харькове между работниками СБУ и руководством городского совета. Комментарий обнародован на официальном веб-сайте Президента Украины.

По словам В.БАЛОГИ, действия сотрудников Службы безопасности Украины по отношению к должностным лицам Харьковского горсовета могут вызвать серьезные политические противостояния внутри местной власти, угрожают перенесением напряженности с регионального на центральный уровень.

«Создан еще один очаг дестабилизации политической ситуации. Харьковские события могут быть использованы с разными целями - от громких спекуляций до разлаженности работы органов власти», - считает В.БАЛОГА.

Руководитель президентского Секретариата отметил, что харьковский конфликт уже превращается в повод для очередного блокирования работы Верховной Рады. Это, по его мнению, будет иметь негативные последствия, особенно учитывая необходимость принятия парламентом важных законопроектов.

«Рада после длительного перерыва все же заработала. Не стоит искать еще один повод для появления в сессионном зале новых шариков и баррикад возле президиума», - отметил глава Секретариата Президента.

В.БАЛОГА выразил надежду, что руководство Службы безопасности тщательно изучит все обстоятельства событий в Харьковском горсовете и доложит о них Президенту.

«Глава государства требует от СБУ действовать так, чтобы не допустить разлаженности в работе городской власти Харькова. Президент подчеркивает необходимость строгого соблюдения законодательства и процессуальных норм», - заявил руководитель Секретариата.

Как сообщал УНИАН, 18 марта сотрудники Управления СБУ в Харьковской области произвели выемку документов в Харьковском горсовете. Эти действия были начаты в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту растраты государственных средств путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Харьковского городского совета.

Вечером 18 марта пресс-служба Харьковского горсовета сообщила о «вооруженном захвате» помещения горсовета сотрудниками отряда «Альфа» во главе с сотрудниками СБУ.

Вместе с тем сегодня, 19 марта, ВР не смогла принять решение о заслушивании информации генерального прокурора и председателя СБУ о ситуации в Харькове.

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция Партии регионов завтра будет блокировать трибуну Верховной Рады, если Генеральная прокуратура и СБУ не предоставят информацию по поводу событий в Харькове.

В пресс-центре СБУ сообщили, что завтра в Харьков отправляется заместитель председателя СБУ для изучения ситуации в горсовете.