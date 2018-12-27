Украинцам дали советы, как выбрать "Деда Мороза" на праздник и не стать жертвой воров

Эксперт отметил, что перед приглашением домой Деда Мороза стоит тщательно проверить аниматора.

Приглашая на празднование Нового года Санта-Клауса или Деда Мороза и Снегурочку, нужно быть очень осторожными. Иначе вы рискуете стать жертвой ограбления.

Об этом рассказал адвокат Егор Штокалов, передает «Обозреватель». Он пояснил, что таких аниматоров стоит искать исключительно по рекомендациям, а не пользоваться объявлениями в сети или на улице.

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"Нужно опросить нескольких людей, чтобы они подтвердили: да, им понравилось и ничего не произошло. Если же вы приглашаете актера с улицы, то здесь возникает риск того, что вместе с Дедом Морозом пойдет ваш кошелек, мобильный телефон и связка ключей от квартиры", – посоветовал Штокалов.

Кроме того, добавил он, стоит как минимум поинтересоваться полным именем аниматора и проверить его по соцсетям. Необходимо убедиться, что он не первые три дня занимается этой деятельностью, а хотя бы несколько лет.

"Путем проверки соцсетей можно подтвердить – да, этот человек занимается этой работой профессионально. А не как Павел Губарев в "Л/ДНР" – Дед Мороз и губернатор", – пояснил адвокат.

"Я также настоятельно рекомендую любые платежи аниматорам проводить только безналичным способом. Когда вы будете переводить деньги через банк, то у вас высветится ФИО получателя, владельца карточки. Вы сможете сравнить эти данные с информацией из соцсетей и той, которую он сообщил вам", – подытожил Штокалов.