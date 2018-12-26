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Самая высокая в Украине: в Харькове открыли главную елку города (видео)

18:28, 26 декабря 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Елка впечатляюще высокая и очень технологичная. Под вечер ее торжественно должны были зажигать, на мероприятие пришли тысячи жителей города.

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Харьковскую елку открывают одной из последних в Украине, однако она более 40 метров высотой и одна из самых дорогих в Украине. Так ее общая стоимость, включая монтаж, составляет около 3,5 мільйонів гривень.

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Теги: #елка#Харьков