Самая высокая в Украине: в Харькове открыли главную елку города (видео)
18:28, 26 декабря 2018Общество
432 0
Харьковская "зеленая красавица" более 40 метров высотой.
В Харькове открыли главную елку города.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Елка впечатляюще высокая и очень технологичная. Под вечер ее торжественно должны были зажигать, на мероприятие пришли тысячи жителей города.
Читайте такжеВ Днепропетровской области дайверы установили елку с гирляндами на 40-метровой глубине (видео)
Харьковскую елку открывают одной из последних в Украине, однако она более 40 метров высотой и одна из самых дорогих в Украине. Так ее общая стоимость, включая монтаж, составляет около 3,5 мільйонів гривень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter