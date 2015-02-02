На Керченской переправе из-за шторма в очереди стоят сотни машин

Из-за сильного ветра минувшей ночью паромная линия работала с перерывами, продолжает действовать объявленное в конце января штормовое предупреждение, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую транспортную дирекцию.

"В связи с улучшением погоды, возобновлены работы по реконструкции причала в порту "Крым", которые продлятся до 10 февраля. Ежедневно до 15:00 движение паромов осуществляться не будет", - отметили в дирекции. Ранее сообщалось, что из-за шторма и скопления автомобилей ремонтные работы были отменены.

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В порту Кавказ очереди на погрузку ожидают до 420 легковых и 90 грузовых автомобилей, в порту Крым стоит до 90 легковых и 27 грузовых машин. Всего за предыдущие сутки было перевезено 664 машины и более 2 тыс. пассажиров.

На грузовой линии в порту Новороссийска погрузки ожидают 217 грузовых автомобилей, в Славянске-на-Кубани - 390 грузовиков, в Керчи - 310 машин.