Керченскую паромную переправу снова закрыли из-за непогоды

В очереди на паром застряли более 200 автомобилей.

Керченская паромная переправа закрыта до улучшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Единая транспортная дирекция». «Порывы ветра достигают 25 м/с», - говорится в сообщении. Читайте такжеСреди карикатур Charlie Hebdo нашлась и об аннексии Крыма В порту «Кавказ» (РФ) очереди на паром ждут 120 легковых и 20 грузовых автомобилей, в порту «Крым» - 57 легковых и 10 грузовых автомобилей.

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