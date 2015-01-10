Керченскую паромную переправу снова закрыли из-за непогоды
11:20, 10 января 2015Общество
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В очереди на паром застряли более 200 автомобилей.
Керченскую паромную переправу снова закрыли / © UNIAN
Керченская паромная переправа закрыта до улучшения погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба АНО «Единая транспортная дирекция».
«Порывы ветра достигают 25 м/с», - говорится в сообщении.
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В порту «Кавказ» (РФ) очереди на паром ждут 120 легковых и 20 грузовых автомобилей, в порту «Крым» - 57 легковых и 10 грузовых автомобилей.
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