В Днепропетровской области дайверы установили елку с гирляндами на 40-метровой глубине (видео)

На дне карьера елка будет светить несколько дней.

С крылышками фей на баллонах и в карнавальном наряде. На Днепропетровщине дайверы устроили подводное празднование нового года.

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Как говорится в сюжете ТСН, по многолетней традиции, они вместе устанавливают елку на дне затопленного карьера. В этом году тщательно готовили наряды для дерева - своими силами сделали гирлянду, которая светится под водой. Елку с хороводами установили на сорокаметровой глубине и даже выпили по глотку шампанского.

На дне карьера елка будет светить несколько дней. После этого дайверы достанут елку на поверхность, чтобы не загрязнять окружающую среду.