В Днепропетровской области дайверы установили елку с гирляндами на 40-метровой глубине (видео)
11:57, 25 декабря 2018Общество
139 0
На дне карьера елка будет светить несколько дней.
На дне карьера елка будет светить несколько дней \ УНИАН
С крылышками фей на баллонах и в карнавальном наряде. На Днепропетровщине дайверы устроили подводное празднование нового года.
Читайте такжеВ центре Днепра открыли бесплатный каток (видео)
Как говорится в сюжете ТСН, по многолетней традиции, они вместе устанавливают елку на дне затопленного карьера. В этом году тщательно готовили наряды для дерева - своими силами сделали гирлянду, которая светится под водой. Елку с хороводами установили на сорокаметровой глубине и даже выпили по глотку шампанского.
На дне карьера елка будет светить несколько дней. После этого дайверы достанут елку на поверхность, чтобы не загрязнять окружающую среду.
На Днепропетровщине дайверы установили елку на дне затопленного карьера
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter