В Днепре зажгла новогодние огни главная елка города

Также на площади Героев Майдана открыли большой каток под открытым небом.

В Днепре сегодня вечером зажгли новогодние огни на главной елке города, расположенной в центре, на площади Героев Майдана.

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Как передает корреспондент УНИАН, на открытие новогоднего городка у 26-метровой елки собрались несколько тысяч горожан.

Для присутствующих устроили большой концерт, хедлайнером которого стала группа «Скрябин». Участники праздника также могли приобрести сувениры и полакомиться различными вкусностями в 10 торговых павильонах, установленных рядом с елкой.

Также на площади Героев Майдана одновременно с главной елкой открыли большой каток. Днепр стал вторым городом в Украине, где этой зимой обустроили такой ледовую площадку под открытым небом. Каток имеет площадь около 2 тыс. кв. метров и вмещает около 250 посетителей одновременно. Катание на катке - бесплатно.

В выходные дни 23 и 24 января в новогоднем городке будут работать аниматоры и выступать творческие коллективы.

25 декабря здесь будут праздновать католическое Рождество.

В этот день все желающие смогут увидеть мюзикл «Симфония Рождества». На площади будут работать также рождественские фотозоны и полевая кухня. Рекорд грядущего праздника - рождественский пряник размером 10 метров на 0,5 метра, которым будут угощать гостей. Также на площади устроят благотворительную акцию «Подарок защитнику». В палатке будут собирать письма рисунки, чай, средства гигиены, теплую одежду для воинов на передовую.

Вечером 25 декабря с Рождеством горожан поздравят представители восьми христианских конфессий, а также диаспор разных стран мира.

В Новогоднюю ночь в городке на площади Героев Майдана запланирована развлекательная программа.