Городские ярмарки — праздничное настроение с "перчинкой"

Начиная с декабря в разных городах нашей страны проходит множество праздничных ярмарок, обустраиваются зимние городки и развлекательные локации. Повеселиться под открытым небом, покататься на карусели, выпить горячительного напитка на свежем воздухе и прикупить подарков на праздники: разбираемся, как и где «с перчинкой» провести зимние выходные, чтобы впечатлений хватило на весь следующий год.

Особенный антураж

Сказочные городки в виде праздничных ярмарок с приходом зимы появляются практически в каждом городе. Традиционно это временные парки развлечений вокруг новогодней елки посреди города. Обычно они имеют несколько секторов: фуд-корты, сувенирную зону и сектор развлечений. С каждым годом организаторы стараются поразить посетителей чем-нибудь новеньким и необычным. Например, в этом году на Софийской площади возле главной елки страны пройдет фестиваль иллюминации, где гости смогут увидеть уникальные арт-объекты. На других локациях посетителей ожидают 3D-представления, интерактивные новогодние спектакли, лазерные шоу и прочие. В этом творческом изобилии вряд ли кого удивишь праздничной иллюминацией и километровыми гирляндами, но и эти атрибуты праздничного настроения вызывают неподдельное восхищение, а такие эмоции сложно забыть.

Еда со вкусом праздника

Праздничный антураж дополняет фуд-зона с компактными и разукрашенными домиками. Это место возрождения национальных традиций в оформлении, рецептуре, подаче блюд украинской кухни и полюбившихся многим лакомств из других стран. Сюда гостей приводит не только запах, который сложно проигнорировать после длительной прогулки на свежем воздухе, но и желание прикоснуться к традициям, о которых напоминает каждая мелочь. За уютными столиками под яркими гирляндами в центре города можно собраться с друзьями и близкими, согреться Nemiroff «Украинской медовой с перцем», настоянной на 27-ми ароматных травах и жгучем чили, и вместе вспомнить самые яркие моменты прошлого года. Медовая перцовка обострит ощущения и сделает этот момент памятным и особенным.

Распродажа настроения

Неотъемлемым атрибутом городских рождественских гуляний является ярмарка вещей ручной работы: новогодних игрушек, открыток, кукол-мотанок, имбирных пряников, теплых вязаных варежек, деревянных поделок для кухни, гончарных изделий и многих других работ лучших украинских мастеров. Каждый лот уникален, изготовлен вручную, с душой. Покупая понравившуюся вещь, вы приобретаете символ праздничного настроения этой зимы с пакетом веселых историй.

Веселые затеи

И какие же праздники без веселых развлечений? Этим новогодние ярмарки привлекают не только детвору, но и взрослых. Съехать с ледяной горки, поучаствовать в защите снежной крепости, покататься на аттракционах или сделать яркие фото в стилизованных фотозонах — такой досуг поможет «приперчить» зимние выходные острыми ощущениями и яркими впечатлениями. В самом деле — какой же незабываемый Новый год без оригинальных снимков в обнимку с Дедом Морозом или оленем из его упряжки? Не упустите свой шанс получить максимум от праздничной ярмарки.

Одним словом, чтобы не жалеть о впустую потраченном времени, используйте зимние выходные по максимуму. Добавьте перчинки в эту зиму!

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