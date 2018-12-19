Украинский интернет-магазин угодил в скандал с книгой о российском писателе-террористе

Магазин продавал книгу о российском писателе и террористе «ДНР» Захаре Прилепине.

Популярный украинский интернет-магазин Rozetka.ua включил в список своих товаров книгу о российском писателе и террористе «ДНР» Захаре Прилепине.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter пользователь Екатерина Яресько.

Пользовательница попросила убрать данный продукт из продажи.

В самой "Розетке" уже отреагировали на пост Яресько и объяснили появление книги в продаже "ошибкой модерации".

"Это ошибка модерации, мы уже отправили этого «автора» в бан навечно", - написали в магазине.

Отметим, сейчас перейти по ссылкам на данный товар уже невозможно. Браузер выдает ошибку 404 "Страница не найдена".

Как сообщал УНИАН, в июле воюющий на стороне террористов российский писатель Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии" "ДНР".