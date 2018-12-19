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Украинский интернет-магазин угодил в скандал с книгой о российском писателе-террористе

16:13, 19 декабря 2018
Общество
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Прилепин стал на сторону "ДНР" / Сайт боевиков

Популярный украинский интернет-магазин Rozetka.ua включил в список своих товаров книгу о российском писателе и террористе «ДНР» Захаре Прилепине.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter пользователь Екатерина Яресько.

скриншот InfoResist

Пользовательница попросила убрать данный продукт из продажи. 

В самой "Розетке" уже отреагировали на пост Яресько и  объяснили появление книги в продаже "ошибкой модерации".

"Это ошибка модерации, мы уже отправили этого «автора» в бан навечно", - написали в магазине.

Отметим, сейчас перейти по ссылкам на данный товар уже невозможно. Браузер выдает ошибку 404 "Страница не найдена".

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Как сообщал УНИАН, в июле воюющий на стороне террористов российский писатель Захар Прилепин заявил, что уходит с "поста" "замкомандира батальона армии" "ДНР".

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Теги: #писатель#Прилепин