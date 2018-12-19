В случае снижения угроз вторжения РФ резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам – Генштаб

Сейчас сборы резервистов продолжаются в рамках масштабной подготовки государства в условиях военного положения к готовности действовать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения противника.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что, в случае снижения угроз вторжения Российской Федерации, все вызванные на сборы резервисты первой очереди поедут домой к Рождественским праздникам.

Об этом сообщает управление по связям с общественностью ВСУ.

Отмечается, что сейчас идет подготовка оперативного резерва первой очереди в учебных центрах ВСУ.

«Подходят к концу сборы резервистов первой очереди, которые начались с введением военного положения. Указанные мероприятия продолжаются в рамках масштабной подготовки государства в условиях военного положения к готовности действовать и побеждать в условиях полномасштабного военного вторжения противника», - сообщили в ведомстве.

В Генштабе отметили, что целью подготовки резервистов является восстановление навыков одних категорий военнообязанных и обучение по остродефицитным специальностям, которые необходимы для обеспечения войск подготовленным персоналом, и др.

Начальник Управления подготовки персонала Главного управления подготовки ВСУ Николай Губень рассказал, что резервисты вспоминают приобретенные во время предварительного обучения знания и навыки, свой боевой опыт, который они получили во время участия в боевых действиях в районе проведения Операции Объединенных сил (Антитеррористической операции), и приобретают новых знаний.

Он сообщил, что в восемь учебных центров Вооруженных Сил Украины направлены более трех тысяч военнообязанных, из всех уголков нашей страны. Подготовка организована по 42 военно-учетным специальностям и более 120 различным специализациям (должностям).

Отмечается, что с целью более качественной подготовки резервистов начальником Генерального штаба принято решение о проведении военной стажировки на первичных командных должностях в учебных центрах до 250 курсантов высших военных учебных заведений.

«Общение с военнослужащими показало, что среди них нет равнодушных, и все готовы защищать Родину с оружием в руках. Указанное обучение обеспечивает поддержание ранее приобретенных навыков, дает возможность выполнить не только поставленную задачу, но и сохранить свою жизнь. Для этого в программах подготовки введены следующие предметы обучения, как безопасность боя и выживание», - отметил Губень.

В Генштабе подчеркнули, что «в случае снижения угроз по вторжению агрессора на территорию Украины все резервисты отбудут к Рождественским праздникам домой и встретят их в кругу своих семей и родных».

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.