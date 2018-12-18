Рада отклонила законопроект о частной детективной деятельности

Законопроект был принят как закон 13 апреля 2017 года, но президент вернул его в парламент со своим вето и предложениями.

Верховная Рада отклонила законопроект "О частной детективной (розыскной) деятельности".

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект был принят как закон 13 апреля 2017 года, но президент вернул его в парламент со своим вето и предложениями.

В предложениях президента отмечалось, что законом предусмотрен перечень разрешенных видов частных детективных услуг, которые сформированы без учета требований ряда законодательных актов Украины. В частности, глава государства отмечал, что по сути субъектам частной детективной деятельности разрешалось собирать, фиксировать и исследовать доказательства для рассмотрения дел в уголовном судопроизводстве, что противоречит нормам Уголовного процессуального кодекса Украины. Также в предложениях речь шла о том, что еще ряд норм не соответствуют законодательству Украины и требуют изменений.

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Кроме того, президент отмечал, что законом устанавливалось, что для занятия частной детективной деятельностью необходимо свидетельство, которое выдается на платной основе, однако не определяется размер платы за выдачу такого свидетельства.

Народные депутаты не поддержали предложения президента к данному законопроекту - за них голосовал только 161 (при необходимом минимуме в 226 - УНИАН) парламентарий.

Также депутаты не поддержали предложение о возвращении на доработку законопроекта с регистрационным № 3726. За это проголосовали лишь 170 (при необходимом минимуме в 226 - УНИАН) народных депутатов.

Комментируя результаты голосования, председатель ВР Андрей Парубий отметил, что в таком случае законопроект считается отклоненным. Он выразил надежду, что в ближайшее время будет разработан соответствующий законопроект, в котором будут учтены все позиции, и парламент его примет.