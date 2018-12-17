Самоубийство или убийство: в Харькове расследуют загадочную смерть женщины-нотариуса (видео)

В прощальной записке Грузкова извинялась перед собственной дочерью и признавалась, что не может больше страдать из-за их ссоры, но коллеги и знакомые женщины в эту причину самоубийства не верят.

В Харькове 11 декабря в офисном помещении на ул. Сумской была найдена повешенной успешная 46-летняя нотариус Юлия Грузкова. Сейчас следователи пытаются выяснить, была ли ее смерть самоубийством, или все таки убийством.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"11 декабря в полицию поступило сообщение, что в одном из офисов на улице Сумская найдено тело женщины. Помощница пришла утром на работу и увидела своего работодателя повешенной", - заявила пресс-офицер Шевченковского отдела полиции Ирина Мусиенко.

Дело сразу занесли в ЕРДР по статье "Умышленное убийство", но с пометкой "самоубийство".

"Тело было направлено в морг для проведения вскрытия – судебно-медицинской экспертизы. Ее результаты сразу же будут направлены в райотдел для того, чтобы мы поняли, что стало причиной смерти", - добавила Мусиенко.

Примечание "самоубийство" - в 90% случаях определяет все дальнейшее расследование, но жизнь Юлии Грузковой порождает серьезные вопросы, к тому же, ее коллеги не верят в самоубийство.

У полиции уже есть несколько версий, что могло стать причиной смерти успешной женщины-нотариуса с 20-летним стажем.

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"Основная – самоубийство. Если судебно-медицинская экспертиза выявит, что женщина умерла не от того, что она повесилась, а, возможно, ее ударили – рассматриваются все версии. Даже устанавливается были ли угрозы женщине, что могло привести, но есть предсмертная. Содержание предсмертной записки не связано с профессиональной деятельностью", - сообщили в Шевченковском отделе полиции.

По информации, которую подтвердили источники ТСН, в прощальной записке Грузкова извинялась перед собственной дочерью и признавалась, что не может больше страдать из-за их ссоры и невозможности с ней из-за этого общаться. Но коллеги и знакомые женщины в эту версию не верят из-за давности конфликта нотариуса с дочерью.

"Безусловно есть очень большие сомнения в том, что такого рода человек мог покончит с жизнью. Еще и на своем рабочем месте. Предположить, что красивая женщина, которая всю жизнь следила за собой, занималась спортом, бегала марафоны, будет некрасиво выглядеть в самой петле - для меня очень сомнительно такое решение. Если это действительно ее решение лишить себя жизни", - считает подруга Грузковой Анна Кохан, которая также работает нотариусом.

О нетипичности способа, который выбрала женщина, чтобы уйти из жизни, подчеркивает и психолог с 20-летним стажем Елена Неводнича.

"Повешение более характерно для мужчин, потому что это требует определенной подготовки. Женщинам свойственно напиться таблеток, чтобы заснуть, чтобы не чувствовать боли, чтобы не проснуться. Женщина думает - как она будет выглядеть. Знаете, для женщины свойственно даже убрать в квартире", - убеждает психолог.

Отмечается, что только в сентябре этого года Юлия Грузкова вышла замуж, а в соцсетях писала, что "влюблена и счастлива". Кроме этого, женщина сделала ремонт в собственной квартире в центре Харькова и была востребована в своей работе настолько, что имела нескольких помощников и огромный собственный офис в центре города.

"Если человек в последнее время довольно часто выходила на то самое отделение палаты и интересовалась вопросами и по делопроизводству, и по окончанию отчетов - конечного, летнего. Ну, то есть нигде и близко не звучало ни одной нотки на то, даже пессимизма не было. Все события свидетельствуют о том, чтоб не просто заканчивать год, а планировать, я так понимаю, достаточно успешно и долго следующий", - добавил президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко.

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Именно поэтому существует и другая версия смерти Юлии Грузковой – нераскрытое убийство. Грузкова в этом году вышла замуж во второй раз. Первого мужа Юлии - адвоката Александра Грузкова расстреляли ночью в центре Харькова в январе 2015 года.

Адвокатской деятельностью он занимался более десяти лет, вел несколько громких дел, в частности, связанных с защитой городского главы. До этого мужчина работал в милиции, откуда его уволили якобы за подозрение в вымогательстве и хранении боеприпасов. Но в суде это не доказали. Ему приписывают покровительство бизнесмена Виталия Данилова и экс-прокурора области Василия Сенчука, с которым Грузков вместе учился в школе, и некоторые источники утверждают, что адвокат в последние годы занимался бизнесом – и убийство могло быть связано с этим. Так, одна из версий – деньги, которые адвокат якобы задолжал влиятельным людям, которые могли начать требовать их с жены.

"Проводя параллели, если ее первый муж был убит выстрелом и буквально через какой-то промежуток времени ее находят в офисе на своем рабочем месте повешенной, напрашивается вывод, чтобы работать более предметно, более глубоко правоохранительным органам", - сказала Анна Кохан.