В Харькове нотариус повесилась в собственном офисе

Трагедия произошла в офисном помещении на ул. Сумской.

В Харькове нотариус покончила с собой, повесившись в собственном офисе.

Как сообщает отдел коммуникации Нацполиции области, во вторник, 11 декабря, около 9:30 в офисном помещении на ул. Сумской тело 46-летней женщины обнаружила ее помощница, пришедшая на работу.

По вызову выехала оперативно-следственная группа. Полиция проводит осмотр места происшествия и опрос возможных свидетелей.

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Сведения о происшествии внесены в Журнал единого учета правонарушений, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований.

По данным источников в правоохранительных органах региона, женщина работала нотариусом и, вероятно, покончила с собой в помещении своего офиса.

Проверка продолжается.

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