Объединительный собор стал лишь началом создания новой Православной церкви Украины - президент

Также президент Петр Порошенко подчеркнул, что выступает категорически против вмешательства светской власти в вопросы передачи монастырей в связи с созданием единой поместной церкви.

Президент Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор стал лишь началом создания новой Православной церкви Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Мы создаем украинскую церковь с любовью и открытостью. Ждем там всех. Уверен, что так и будет. Вчерашний собор - это только начало строительства новой церкви. Ей есть куда расширяться и куда расти", - заявил Порошенко.

Он отметил, что для создания новой церкви необходим длительный период, но время и логика исторического процесса все равно возьмут свое.

"Кроме того, что автокефальная православная церковь не является российской, она является украинской, она теперь получила каноническое признание от центра мирового православия. Точно уверен, что с двумя такими преимуществами она неизбежно станет объективно сильным центром притяжения для епископов, священников и мирян. Нет никакой потребности кого-то тащить туда силой, только добровольно", - добавил президент.

"У каждого своя дорога к Богу, и это не дело частной политики - указывающим перстом кому и где молиться", - добавил он.

По словам президента, не дело светской власти определять кому, как и куда передавать монастыри.

"Более того, я не просто буду занимать нейтральную позицию, а буду категорически против этого, потому что это нарушает межконфессиональные отношения и мир, и может полностью дискредитировать идею создания поместной церкви", - заявил Порошенко.

"Вместе с тем, может быть воля общественности, и в законах будут прописаны соответствующие процедуры. Насколько мне известно, уже есть соответствующие законодательные инициативы в Верховной Раде. Это все должно быть упорядочено, и все должны знать, каким образом по закону им действовать", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Вселенский патриарх Варфломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины, блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.