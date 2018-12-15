Правозащитник Курбединов посетил в заключении моряка Небылицу

По словам адвоката, Небылица держится молодцом.

Недавно освобожденный из российского заключения крымскотатарский активист Эмиль Курбединов посетил в московском СИЗО захваченного в плен украинского моряка, командира бронетанкового катера “Никополь” Богдана Небылицу.

Об этом на странице в Facebook “Защита военнопленных украинских моряков” сообщил адвокат Николай Полозов.

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“Адвокат команды защиты военнопленных украинских моряков Эмиль Курбединов посетил командира МБАК “Никополь” Богдана Небылицу. По словам адвоката, Небылица держится молодцом. Выглядит бодро, улыбается. Вместе с тем, за время пребывания в СИЗО “Лефортово” его четыре раза переводили в разные камеры. Сейчас сидит с человеком по имени Мухаммед. Отношения нормальные, но особо не общаются”, – написал Полозов.

Адвокат добавил, что с Небылицею были проведены следственные действия, его ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели допрос. В ходе допроса Небылица подчеркнул, что является военнопленным.

Напомним, что 11 декабря закончился срок административного ареста Эмиля Курбединова. Также он заявил, что сразу приступит к работе в “деле Хизб ут-Тахрир”, а также будет защищать пленного украинского моряка.