У арестованного крымскотатарского активиста Бекирова критическое состояние здоровья - омбудсмен

Омбудсмен Людмила Денисова подчеркнула, что пребывание Бекирова в СИЗО в критическом состоянии опасно для его жизни.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к представителям российских властей с призывом срочно оказать квалифицированную медицинскую помощь незаконно арестованному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову.

Как сообщила украинский омбудсмен в социальной сети Facebook, она получила информацию от адвоката задержанного российскими правоохранителями крымского татарина Эдема Бекирова.

"Несмотря на подтвержденные диагнозы и критическое состояние здоровья, его пока держат в общей камере СИЗО", - заявила Денисова.

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По ее словам, адвокат сообщил, что "обратится к руководству изолятора, в котором содержится Эдем Бекиров, с просьбой перевести его подзащитного в медицинскую часть".

"Я также обратилась к Уполномоченному в РФ по правам человека Татьяне Москальковой и к советнику президента Российской Федерации, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с просьбой срочно посодействовать в оказании квалифицированной медицинской помощи Эдему Бекирову. Пребывание в СИЗО в таком критическом состоянии опасно для его жизни", - подчеркнула Денисова.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря крымскотатарского общественного активиста Бекирова российские силовики задержали на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ в Симферополе. Бекирова обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

Дочь Бекирова Элеонора сообщила, что недавно ее отцу сделали сложную операцию на сердце, поэтому она обеспокоена его здоровьем. Позже она сообщила, что ее отец находится в тяжелом состоянии, ему не оказывают медицинскую помощь.

13 декабря так называемый «суд» в Симферополе назначил Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.