Адвокат рассказал об условиях содержания в СИЗО пленного украинского моряка

Вячеслав Зинченко, как и все другие моряки, заявил, что является военнопленным и не будет давать других показаний.

Украинский моряк Вячеслав Зинченко, захваченный в плен россиянами в районе Керченского пролива, сидит в СИЗО "Лефортово" в двухместной камере с бывшим министром одной из кавказских республик.

Об этом на странице в Facebook рассказал адвокат Николай Полозов, который координирует работу защитников пленных украинских моряков.

"Настрой у него нормальный, депрессии нет. По условиям содержания рассказал, что сидит в двухместной камере с каким-то бывшим министром одной кавказской республики. Тот «постоянно молится» (по всей видимости выполняет пятикратный намаз). Особо ничего не спрашивает и о себе не говорит, зато охотно делится своими продуктами", - написал Полозов.

Читайте такжеКапитан захваченного РФ украинского буксира "Яны Капу" отказался давать показания - адвокат

В камере Зинченко есть холодильник и телевизор с тремя российскими каналами. По словам адвоката, моряк очень удивился, когда увидел, что про него и его товарищей рассказывает российская пропаганда.

Зинченко доставили посылку, передачу от волонтеров, а вот его письма родным не пропустила цензура. Зато пришло несколько писем из Москвы и Питера со словами поддержки.

Полозов отметил, что Зинченко, как и все другие моряки, заявил, что является военнопленным и не будет давать других показаний.

"Он знает, что Украина борется за освобождение его самого и других военнопленных моряков", - написал адвокат.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".