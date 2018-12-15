В Украине отмечают День работников суда: поздравления с праздником
День суда - профессиональный праздник служителей Фемиды. В Украине он отмечается ежегодно 15 декабря.
В этот день принято поздравлять работников суда с их профессиональным праздником.
День суда Украины: о празднике
День работника суда был основан на государственном уровне в 2000 году указом президента. С тех пор работники судебной системы отмечают свой профессиональный праздник 15 декабря.
Поздравления с Днем работников суда в прозе и стихах
День работников суда
Мы сегодня отмечаем,
И с открытою душой
Вас сердечно поздравляем!
И желаем вам добра,
Мира и благополучия,
Чтобы телом и душой
Были вы всегда могучи!
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Верным быть всегда Фемиде
Чувства в дело не впускать,
Не считать судьбу планидой,
Выгод низких не искать,
И в быту, и на заседаниях
Справедливым быть всегда -
С Днем работника суда!
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Никто не хочет попадать в суды,
Судейские приговоры бывают очень строгие,
Но закон для всех один,
И делать эту работу надо кому-то!
Работников суда сегодня поздравляем,
И счастья и здоровья им желаем.
Чтобы кодекс был для всех един,
И суд всегда был справедлив!
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Праздник справедливости и гуманности сегодня отмечают работники судебного дела Украины. От чистого сердца дарю самые искренние слова профессионалам своего дела, справедливым гарантам народной безопасности и гармонии в украинском обществе. Пусть рабочие дела увенчиваются успехом, домашние споры решаются на раз, а всех целей достижение становится все ближе. Желаю терпения и выдержки в вашем ответственном деле.
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Примите поздравления с Днем работников суда Украины. Желаю вам неизменных принципов справедливости и беспристрастности, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.
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В день вашего профессионального праздника - Дня работника суда примите самые искренние поздравления и пожелания всем судьям, работникам аппарата судов и Вашим семьям мира и согласия, счастья, благосостояния и благополучия, энергии и вдохновения для новых свершений.
Веселые пожелания в День работника суда для друзей и близких
О, судья, Ваша честь!
Ваших "плюсов» не счесть -
Справедливых вердиктов гарантия!
Неподкупный судья!
Не сочтите за лесть,
Вам подобает мантия!
***
Ты Фемиды верный страж,
закон соблюдаешь.
Как преступного персонажа,
наказать знаешь!
Приговор пусть всегда
Справедливым будет!
Твою службу никогда,
страна не забудет!
***
Я готов доверить тебе судьбу.
Ты судья бескомпромиссный!
Честь и славу тебе пою.
Ты душой и сердцем чистый!
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Неподкупный, мудрый, честный!
Все эпитеты тебе.
Ты судья, такой известный!
Ты - гарант в моей жизни!