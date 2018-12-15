В Украине отмечают День работников суда: поздравления с праздником

День работника суда был основан на государственном уровне в 2000 году указом президента.

День суда - профессиональный праздник служителей Фемиды. В Украине он отмечается ежегодно 15 декабря.

В этот день принято поздравлять работников суда с их профессиональным праздником.

День суда Украины: о празднике

День работника суда был основан на государственном уровне в 2000 году указом президента. С тех пор работники судебной системы отмечают свой профессиональный праздник 15 декабря.

Поздравления с Днем работников суда в прозе и стихах

День работников суда

Мы сегодня отмечаем,

И с открытою душой

Вас сердечно поздравляем!

И желаем вам добра,

Мира и благополучия,

Чтобы телом и душой

Были вы всегда могучи!

***

Верным быть всегда Фемиде

Чувства в дело не впускать,

Не считать судьбу планидой,

Выгод низких не искать,

И в быту, и на заседаниях

Справедливым быть всегда -

С Днем работника суда!

***

Никто не хочет попадать в суды,

Судейские приговоры бывают очень строгие,

Но закон для всех один,

И делать эту работу надо кому-то!

Работников суда сегодня поздравляем,

И счастья и здоровья им желаем.

Чтобы кодекс был для всех един,

И суд всегда был справедлив!

***

Праздник справедливости и гуманности сегодня отмечают работники судебного дела Украины. От чистого сердца дарю самые искренние слова профессионалам своего дела, справедливым гарантам народной безопасности и гармонии в украинском обществе. Пусть рабочие дела увенчиваются успехом, домашние споры решаются на раз, а всех целей достижение становится все ближе. Желаю терпения и выдержки в вашем ответственном деле.

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Примите поздравления с Днем работников суда Украины. Желаю вам неизменных принципов справедливости и беспристрастности, безупречной деятельности и больших успехов, абсолютной удачи в жизни и высокой репутации, крепкого здоровья и бравых сил. Пусть правосудие всегда торжествует, пусть закон и честность правят страной.

***

В день вашего профессионального праздника - Дня работника суда примите самые искренние поздравления и пожелания всем судьям, работникам аппарата судов и Вашим семьям мира и согласия, счастья, благосостояния и благополучия, энергии и вдохновения для новых свершений.

Веселые пожелания в День работника суда для друзей и близких

О, судья, Ваша честь!

Ваших "плюсов» не счесть -

Справедливых вердиктов гарантия!

Неподкупный судья!

Не сочтите за лесть,

Вам подобает мантия!

***

Ты Фемиды верный страж,

закон соблюдаешь.

Как преступного персонажа,

наказать знаешь!

Приговор пусть всегда

Справедливым будет!

Твою службу никогда,

страна не забудет!

***

Я готов доверить тебе судьбу.

Ты судья бескомпромиссный!

Честь и славу тебе пою.

Ты душой и сердцем чистый!

***

Неподкупный, мудрый, честный!

Все эпитеты тебе.

Ты судья, такой известный!

Ты - гарант в моей жизни!