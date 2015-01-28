Синоптики пообещали украинцам теплый февраль, но весна начнется заморозками

Синоптики прогнозируют относительно теплый февраль, однако со средины месяца ожидается резкое понижение температуры на всей территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила журналистам заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

«Февраль в целом будет теплым, но в середине месяца, где-то к 17-18 числу (к концу второй декады), мы ожидаем резкое понижение температуры воздуха на большей территории Украины. Похолодание начнется с восточной территории», - сообщила Мартазинова.

По её словам, в восточной части Украины температура воздуха ночью может быть ниже 15 градусов мороза, днем температура будет в пределах минус 7-8 градусов. В центральной и западной частях страны ночью температура будет около минус 7-10 градусов, а днем - минус 2-4 градуса.

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«Похолодание будет продолжаться со средины февраля и почти до конца месяца… Перед похолоданием мы ожидаем заметные осадки снежного характера по всей территории Украины. Это произойдет где-то после 10 февраля», - отметила синоптик.

В марте среднемесячная температура будет в пределах многолетних значений, однако месячная погода будет неустойчивой, с возможными заморозками.

«Март будет очень неустойчивый… Температура воздуха может быть значительно ниже минус 5 градусов. В конце месяца температура будет в пределах нормы, но, тем не менее, в марте заморозки будут, и не один раз», - сообщила Мартазинова.

Как отметила синоптик, по всей территории Украины ожидается температура воздуха в пределах 0-2 градусов тепла, на юге температура может быть в пределах 3-5 градусов тепла. При этом количество осадков в марте будет примерно на 20% выше средних многолетних значений в Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее в правительстве отмечали, что от погодных условий в Украине в зимний период будет зависеть возможные объемы закупок газа у страны-агрессора России.

На сегодняшний Украина также испытывает острый дефицит энергетического угля для нужд тепловых электростанций из-за военной агрессии России на востоке страны, где расположены 80% украинских шахт.