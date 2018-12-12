"Спасибо ФСБ и Путину": харьковский патрульный-вымогатель получил российское гражданство (фото)

В Украине Кучеренко с подельниками судили за то, что они шантажем отобрали у мужчины авто и разобрали его на запчасти, нанеся пострадавшему ущерб в размере 400 тысяч гривень.

Бывший сотрудник патрульной полиции Харькова Денис Кучеренко, который вместе с подельниками отобрал с помощью шантажа автомобиль у мужчины, а также вымогал у него "отступные", сбежал в РФ и получил российское гражданство.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции НПУ Евгений Жуков в Facebook.

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"Спасибо МВД РФ, Спасибо ФСБ РФ! Всех преступников, бандитов, взяточников и вымогателей... Забирайте себе. Такой естественный отбор мне нравится! Пришел в патруль, был задокументирован за превышение полномочий (вымогательство и взятка), до суда сбежал в РФ. И уже гражданин великой. Хорошая перспектива. Забирайте в ГАИ и не благодарите", - написал он.

Отметим, что в Украине Кучеренко с подельниками судили за то, что они шантажем отобрали у мужчины авто и разобрали его на запчасти, нанеся пострадавшему ущерб в размере 400 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области задержали военкома во время получения $4,5 тысячи взятки.