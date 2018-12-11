В Днепре сегодня пройдет акция в поддержку военнопленных украинцев

В Днепре присоединиться к акции можно будет сегодня, 11 декабря в 19.00 на Площади Героев Майдана.

Днепр присоединяется к глобальной акции #saveUkrainianSailors, которая пройдет в центре города.

Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

Акция проводится в поддержку военных моряков, Олега Сенцова и всех украинцев, незаконно лишенных свободы в России. По словам организаторов, целью акции является донести до лидеров разных стран несколько требований:

- Инициировать переговорный процесс и выступить посредниками между Россией и Украиной об освобождении Олега Сенцова и всех заложников Кремля, к которым относятся 70 политзаключенных в России и оккупированном Крыму, более сотни военнослужащих и гражданских заложников в подвалах Донбасса и 24 украинских моряка в тюрьме Лефортово.

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- Принять национальные законы для введения персональных санкций в отношении людей, причастных к грубым нарушениям прав человека в разных странах мира, в частности политических преследований в России и оккупированных украинских территориях.

- Поддержать инициативу разработки европейского аналога Акта Магнитского на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоялась 10 декабря 2018 года в Брюсселе.

- Бороться за реальное воплощение основополагающих принципов Всеобщей декларации по правам человека для защиты достоинства, прав и свобод каждого из заложников Кремля.

В Днепре присоединиться к акции можно будет сегодня, 11 декабря в 19.00 на Площади Героев Майдана.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».