Червоненко пригласил американцев инвестировать Евро-2012

Председатель Национального агентства по подготовке и проведению Чемпионата Европы по футбола в 2012 году Евгений ЧЕРВОНЕНКО пригласил американских бизнесменов инвестировать в проекты, которые будут реализоваться в рамках проведения в Украине матчей Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе агентства, об этом Е.ЧЕРВОНЕНКО сказал, выступая в Нью-Йорке на международной конференции "Евро-2012: Инфраструктурные потребности и инвестиционные возможности".

Основной целью конференции было ознакомление инвесторов с потенциальными инвестиционными возможностями и привлечение средств для подготовки Украины к Чемпионату Европы по футболу в 2012 году, определение финансовых и инвестиционных потребностей данного мероприятия.

В частности, Е.ЧЕРВОНЕНКО заверил, что Украина вовремя будет готова к Евро-2012.

“Вопрос обеспечения Украиной финансирования Евро-2012 состоит не в контексте конкретной суммы, а в контексте мотивации украинского общества. Много расходов уже взял на себя украинский бизнес, однако существует большая потребность в инвестициях для строительства и реконструкции автомобильных дорог, гостиничных комплексов, аэропортов и тому подобного”, - сказал он.

Е.ЧЕРВОНЕНКО добавил, что будет выступать за создание "единого окна" для инвесторов, которые будут вкладывать средства в проекты, связанные с Евро 2012. Он убежден, что Украине необходимо разработать максимально упрощенную систему привлечения средств.

В свою очередь, Посол Украины в США Олег ШАМШУР отметил, что Украина в целом уже сегодня готова качественно обеспечить поступление иностранных инвестиций для проведения чемпионата Евро-2012.

“Основной предпосылкой для успешной подготовки и проведения чемпионата является усиление институтов для развития частного сектора. Для этого в Украине уже приняты законы, предоставляющие определенные преференции бизнесу, который будет принимать участие в проектах в рамках этого мероприятия. В то же время Украина понимает обязательность соблюдения таких условий для активных инвестиций, как прозрачность и вразумительность системы, а также конкурсного отбора инвесторов», - сказал он.

Конференция проходила с 17 по 18 марта в Украинском институте Америки (Нью-Йорк). В ней приняли участие представители больших финансовых и инвестиционных учреждений США.