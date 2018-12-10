Контрразведка разоблачила бывшего чиновника Минобороны, который три года работал на РФ (видео)

В свое время в Министерстве обороны он отвечал за учет всей техники в Вооруженных Силах.

Тщательно законспирированного агента ГРУ, бывшего высокопоставленного офицера, который три года работал на врага, раскрыла контрразведка.

Вражеский агент Сергей Лазарев под позывным "Сократ" надеется на обмен. Об этом он рассказал в интервью ТСН.Тиждень.

"Звонить из тюрьмы запрещено, но это особый узник и его судьба зависит от одного звонка в Россию. Конечно, дальнейшая судьба этого старика мало интересует его кураторов. Агент за решеткой - отработанный материал. Но профессиональная память этого человека еще имеет ценность для россиян", - говорится в сюжете.

Еще недавно он был уважаемым полковником украинских военно-воздушных сил. Чтобы просить об обмене, он звонит офицеру российской военной разведки Денису Юшину. Парню из той самой конторы, к которой относятся пресловутые любители солсберецких шпилей - Петров и Боширов.

Сергей Лазарев сделал блестящую карьеру. В свое время в министерстве обороны он отвечал за учет всей техники в Вооруженных Силах. Имел кабинет на главном авиаремонтном заводе страны. Искренне признается - Украину воспринимал только в виде филиала России. Жалуется, что украинизация вызвала у него просто физическое отторжение.

"Неприятно. На украинском языке все. На русском говоришь, подозрительно на тебя смотрят. Мне было некомфортно, и я сам искал пути, выходы и способы передачи информации", - рассказывает он.

И нашел. В России, в приграничном городке Шебекино, в доме родной сестры, он и встретился с будущим куратором Денисом, офицером российской военной разведки. Россиян интересовали секреты украинской военной авиации, а предателю было достаточно российской пенсии.

Он понял, что желает большего. И начал готовить запасной аэродром . Поэтому обменял военные тайны на вот этот документ. Вид на жительство в России. И получил громкий позывной - "Сократ".

Три года подряд "Сократ" сливал россиянам данные о украинских самолетах. Какой массив информации перекочевал через него в Россию доподлинно неизвестно. Этот ноутбук, который дали ему в российской разведке, похож на дешевый компьютер. Но хитрая программа, установленная на нем, уничтожает все следы контактов предателя.

"После передачи данных она уничтожает те данные и уничтожает маршрут, куда они отправлялись. Восстановить их маршрут не удалось", - рассказывает специалист по кибербезопасности Александр Ткачук.

Никаких следов, почти нет доказательств. Но "Сократ" прокололся - когда начал интересоваться авиабазой под Киевом. Но Лазарев избегал рискованных приключений - он выбрал спокойный и надежный путь на украинскую авиабазу.

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Авиабаза в Василькове - стратегический объект, который прикрывает небо над Киевом. Ее нынешнее состояние - вот о чем хочется узнать россиянам. Но агенту "Сократу" не надо было разрабатывать головокружительные шпионские схемы, чтобы пробраться сюда. Он рассчитывал, что звонок старым друзьям откроет перед ним все двери.

Среди офицеров, которые здесь служат, у "Сократа" немало знакомых, на них и рассчитывал шпион. Свои контакты на базе Лазарев не сдает до последнего. Говорит, здесь ничего нового для российской разведки нет. Однако телефонные разговоры доказывают, что он врет.

На шпионское дело в Украине Кремль денег не жалеет. Одна из задач "Сократа" - купить боеспособный летательный аппарат. Правда, беспилотный.

Российская разведка хотела получить через агента "Сократа" один из самых популярных беспилотников на фронте. Якобы простое крыло, но почему-то оно очень интересует россиян.

Несколько раз такие беспилотники проявляли современную российскую технику на оккупированном Донбассе и помогали уничтожить ее.

"Российскую разведку могло заинтересовать то, какие аппараты мы можем строить или какие мировые технологии мы могли позаимствовать", - считает испытатель беспилотных летательных аппаратов Ярослав Тропинов.

Операция "Сократа" провалилась. Ее финал – в Лукьяновском СИЗО. Теперь самая большая мечта агента - попасть в список на обмен. Его куратор Денис обрубил контакты с агентом. Но остался еще один канал связи. Сестра в России, через которую три года назад Лазарева завербовали российская разведка.

"Ваш президент сказал, что Россия готова всех заложников на всех обменять. Ты попробуй на Дениса выйти", - говорит агент в разговоре с сестрой.

Людмила же в ответ рассказала, что в ГРУ заверили в том, что работа над его обменом идет. Значит, есть шанс - и его поменяют на одного из десятков украинских заложников. Или он дополнит список "всех на всех". А украинская контрразведка готова сделать следующий шаг. Ибо "Сократ" был не один.

Беспилотник в Россию должен был доставить не агент "Сократ", а совсем другой человек. Какой именно, мы пока не знаем. Так что шпионская история продолжается. И, надеюсь, удачно сядет не только наш беспилотник, а и - совсем скоро - тот, кто должен был его похитить.