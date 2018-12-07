''Отлов'' призывников в Киеве: в полиции объяснили ситуацию

Что касается участия в проверке представителей военкоматов, то в полиции говорят, что это случайность.

Украинская полиция не имеет отношения к отлавливанию призывников возле станций метро в Киеве.

Об этом заявила спикер полиции Киева Оксана Блищик, передает "Обозреватель".

"Полиция имеет право на проверку документов у граждан. Полиция всегда находилась возле станций метро, ничего нового не происходит", - сказала Блищик.

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Что касается участия в проверке представителей военкоматов, то в полиции говорят, что это случайность. "Мы же не можем отогнать представителей военкоматов, они там просто стоят. А мы выполняем свою работу, ничего незаконного не происходит. Мы имеем право на поверхностный осмотр", - отметила спикер столичной полиции.

В свою очередь, в Киевском военкомате отказались прокомментировать ситуацию, сославшись на то, что у них нет разрешения от пресс-службы Сухопутных войск. В саму пресс-службу СВ пока дозвониться не удалось.

Ранее в соцсетях сообщали, что сотрудники военкомата Деснянского района Киева вместе с полицейскими два дня подряд искали потенциальных призывников возле станции метро «Лесная».