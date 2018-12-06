В Киеве потенциальных призывников «ловят» возле Лесной – соцсети (фото)

Сообщается, что "уклонистов" ищут сотрудники Деснянского военкомата и полиция.

Сотрудники военкомата Деснянского района Киева вместе с полицейскими уже второй день ищут потенциальных призывников возле станции метро «Лесная».

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Об "охоте" на призывников в Facebook сообщает журналист Дмитрий Кучер.

«Киев. Метро Лесная. Сотрудники Деснянского военкомата вместе с местными участковыми полицейскими проводят "отлов" потенциальных призывников. Работают в две группы. Подходят и спрашивают документы у всех мужчин, которые явно спешат на работу. Прямо при мне задерживали парня, который при себе не имел документов», - написал он в Facebook.

Накануне проект dtp.kiev.ua также сообщил о подобной «ловле» призывников возле Лесной.

«В Киеве на метро Лесная люди в форме и патрульные полицейские штормит парней и требует предоставлять на месте документы о прохождении воинской службы», - говорилось в сообщении.

«Информация подтверждена несколькими читателями, в том числе которых и останавливали. при этом применяется техника лживых звонков и уверения что они находятся в розыске по уклонению от прохождения воинской службы, даже инвалиды», - сообщило dtp.kiev.ua.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила участника сети интернет-провокаторов, который по заданию спецслужб РФ распространял в соцсетях фейковые сообщения для распространения паники в стране из-за введения военного положения.