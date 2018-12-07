В Киеве прошел круглый стол на тему языковых квот на телевидении (видео)

Участники круглого стола будут разбираться, работает ли внедренный 2 месяца назад закон о языковых квотах на выполнение поставленной цели, довольны ли законотворцы и регуляторы первыми результатами, соблюдают ли телеканалы квоты и в каком объеме.

В пресс-центре УНИАН 7 декабря 2018 года в 13:00 начался круглый стол относительно языковых квот на телевидении.

Как известно, 13 октября 2018 года на законодательном уровне в действие вступили языковые квоты для телевизионщиков. Внедряя такой шаг, государство стремилось увеличить количество украинского языка и контента в эфире и ТВ собственного производства. Поэтому с 13 октября, согласно закону, 75% эфира в два промежутка времени – 07:00-18:00 и 18:00-22:00 – еженедельно обязаны быть на украинском.

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Для того, чтобы понять, работает ли закон на выполнение поставленной цели, довольны ли законотворцы и регуляторы первыми результатами, соблюдают ли телеканалы квоты и в каком объеме, ООО «Телекритика» инициирует проведение круглого стола.

Участники круглого стола:

- Виктория Сюмар, Председатель комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики;

- Ольга Герасимьюк, первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

- Татьяна Данилюк, программный директор Нового канала;

- Николай Княжицкий, председатель комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности, председатель редакционного совета телеканала Эспрессо TV;

- Александр Ткаченко, генеральный директор группы 1+1 медиа;

- Евгений Нищук, министр культуры Украины;

- Татьяна Попова, эксперт ГО «Информационная Безопасность»;

- Оксана Большакова, директор Центра адвокации и лоббирования Независимой Ассоциации Телерадиовещателей (НАМ).