В Киеве завтра возможны временные ограничения дорожного движения из-за визита президента Литвы

Ограничения будут введены с 8.00 до 18.00 в связи с визитом президента Литвы Дали Грибаускайте.

Завтра, 7 декабря, в Киеве возможны временные ограничения дорожного движения в связи с визитом в Украину президента Литовской Республики Дали Грибаускайте. Читайте такжеЛюксембург первым в мире отменит плату за проезд в общественном транспорте Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Управление государственной охраны Украины. В ориентировочный период времени с 08.00 до 18.00 возможны временные ограничения движения на автодорогах: просп. Бажана; Столичное шоссе; Парковая дорога; б-р Дружбы Народов; ул. Бойчука; ул. Зверинецкая; ул. Бусловская; ул. Лаврская; ул. Грушевского; ул. Шелковичная; ул. Институтская; Владимирский спуск; ул. Петра Сагайдачного; ул. Игоревская; ул. Набережно-Крещатицкая и Боричев Ток. Управление государственной охраны просит граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

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