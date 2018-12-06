Глава ВМС Украины заявил о готовности обменять себя на захваченных Россией моряков

Игорь Воронченко заявил, что он готов отправиться в российскую тюрьму, если президент РФ Владимир Путин отпустит на свободу захваченных моряков.

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко предложил себя в обмен на 24 украинских моряков, захваченных россиянами в плен в Черном море.

Об этом он заявил в интервью газете Bild, пишет DW.

По словам Воронченко, он готов отправиться в российскую тюрьму, если президент РФ Владимир Путин отпустит на свободу задержанных моряков.

"У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России", - заявил глава ВМС Украины.

В то же время адмирал в отличие от президента Украины Петра Порошенко не считает, что военные корабли НАТО смогли бы помочь стране в Азовском море.

"Существует соглашение от 2003 года, по которому любому военному судну для захода в Азовское море необходимо разрешение и от Украины, и от России. Это значит, что даже если бы Украина хотела, Россия бы этого не разрешила", - подчеркнул Воронченко.

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В свою очередь, он призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море.

Ранее на конференции по вопросам морской безопасности Воронченко сообщил, что Украина будет просить турецкие власти закрыть пролив Босфор для российских судов через агрессию России в Черном и Азовском морях.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".