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Журналистку российского телеканала не пустили в Украину

01:39, 05 декабря 2018
Общество
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В киевском аэропорту с журналисткой провели собеседование / фото УНИАН

В киевском аэропорту с Зобниной провели собеседование в отдельной комнате, на котором присутствовали две пограничницы и мужчина в гражданском. Об этом говорится на сайте телеканала.

Журналистку спрашивали о том, кто организовал ее поездку в Украину и за чей счет она осуществляется.

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Кроме того, Зобнину спрашивали, освещала ли она темы о Крыме и строительстве Керченского моста , посещала ли оккупированные территории Донбасса и знала ли о введении военного положения.

В итоге журналистку не пустили на территорию Украины по причине того, что она не смогла подтвердить цель своего визита.

На "Дожде" сообщили, что Евгения Зобнина прилетела по приглашению правозащитников для участие в блоге-туре по Донбассу.

Напомним, Украина ввела ограничения в отношении въезда граждан РФ мужского пола возрастом от 16 до 60 лет. Въезд мужчинам-россиянам будет возможным лишь в "гуманитарных случаях, которые будут четко прописаны в инструкции". Скажем, смерть родственников.

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Теги: #журналисты#Украина#Россия#не пустили в Украину