Журналистку российского телеканала не пустили в Украину

Журналистку не пустили на территорию Украины за то, что она не смогла подтвердить цель своего визита.

Журналистку российского телеканала "Дождь" Евгению Зобнину не пустили на территорию Украины.

В киевском аэропорту с Зобниной провели собеседование в отдельной комнате, на котором присутствовали две пограничницы и мужчина в гражданском. Об этом говорится на сайте телеканала.

Журналистку спрашивали о том, кто организовал ее поездку в Украину и за чей счет она осуществляется.

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Кроме того, Зобнину спрашивали, освещала ли она темы о Крыме и строительстве Керченского моста , посещала ли оккупированные территории Донбасса и знала ли о введении военного положения.

В итоге журналистку не пустили на территорию Украины по причине того, что она не смогла подтвердить цель своего визита.

На "Дожде" сообщили, что Евгения Зобнина прилетела по приглашению правозащитников для участие в блоге-туре по Донбассу.

Напомним, Украина ввела ограничения в отношении въезда граждан РФ мужского пола возрастом от 16 до 60 лет. Въезд мужчинам-россиянам будет возможным лишь в "гуманитарных случаях, которые будут четко прописаны в инструкции". Скажем, смерть родственников.