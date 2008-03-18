Верховная Рада запретила внешнюю рекламу алкоголя и табака

Верховная Рада Украины запретила внешнюю рекламу алкоголя и табака.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» в целом проголосовали 425 народных депутатов из 448, зарегистрированных в зале.

Законом запрещается реклама табачных изделий, алкогольных и слабоалкогольных напитков не только в средствах внутренней рекламы, рекламе на транспорте, на первых и последних страницах обложек журналов, радио, телевидении, кроме регламентом отведенного времени и специальных выставочных мероприятий, но и на средствах внешней рекламы.