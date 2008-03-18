Тимошенко хочет отменить Хозяйственный кодекс
16:32, 18 марта 2008Общество
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Премьер обратится в ВР
Кабинет Министров Украины выступает за отмену Хозяйственного кодекса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Совета инвесторов при Кабмине заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
Она отметила, что правительство намерено обратиться с соответствующей просьбой в Верховную Раду, поскольку Хозяйственный кодекс - «какое-то уникальное явление... с которым нужно справиться».
Как сообщалось, Хозяйственный кодекс определяет основные принципы хозяйствования в Украине и регулирует хозяйственные отношения, которые возникают в процессе организации и осуществления хозяйственной деятельности между субъектами и другими участниками отношений в этой сфере.
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