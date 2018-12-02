Нашумевшая "Плакала" от Kazka и зажигательные танцы с Монатиком: как в Киеве прошла премия "M1 Music Awards" (фото, видео)

Певцом года стал Олег Винник, а награду "Певица года" забрала Настя Каменских.

В субботу, 1 декабря в Киевском Дворце спорта прошла церемония награждения главной музыкальной премии Украины "M1 Music Awards 2018", которую посетили топовые артисты украинской музыкальной сцены.

Мероприятие началось с красной дорожки, где звезды могли блеснуть своими яркими и оригинальными вечерними нарядами. Первопроходцем на красной дорожке стал певец из Греции Андреас. За ним стали появляться "мастодонты" украинского шоубизнеса. Один за другим на дорожку вышли группа "А.Р.М.И.Я", телеведущий Александр Педан, солистка группы "Пара Нормальных" Анна Добрыднева, продюсер Ирина Горовая, группа "Время и стекло", Mozgi, The Hardkiss, Melovin, "Антитіла", Kazka, NK, Maruv и многие другие.

Сам же концерт ведущие начали со слов о захваченных Россией в плен украинских моряках.

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"Мы выступаем сейчас на концерте в то время, когда в стране объявлено военное положение. Наши моряки находятся в плену. Мы всегда их поддерживаем и мысленно находимся сейчас рядом с ними. Жаль, что их нет рядом с нами. Возвращайтесь живыми! Слава Украине!" – сообщает корреспондент УНИАН.

Итак, первой свой номер представила на сцене Настя Каменских, она же NK. Певица появилась на сцене в обтягивающем фиолетовом боди и высоких черных ботфортах и исполнила сразу несколько своих хитов "Ломала", "Попа как у Ким", "Peligroso" и "Тримай". Девушка как всегда эпатировала публику откровенными танцами и уже первым выступлением этого вечера заставила зал громко аплодировать и кричать.

За ней на сцене появился Александр Пономарев, исполнивший свой хит "Неймовірна".

После этого зрителей ждал приятный сюрприз, ведь на сцене появилась уже ставшая культовой украинская группа "Время и Стекло". После того как группа исполнила свою новую "Песню про лицо", на сцене появился Дима Монатик со своим хитом "То, от чего без ума". Затем Надя Дорофеева снова вышла на сцену и "раскачала" зал еще одной песней теперь уже в дуэте с Монатиком. Кстати, на этот раз солист группы "Время и Стекло" Позитив не остался в стороне, а исполнил песню вместе с ними.

Здесь, кстати, нельзя не отметить работу организаторов, ведь они создали потрясающее шоу, способное тягаться с представлениями мирового уровня. Каждый номер исполнялся на фоне масштабнейших декораций и сопровождался удивительными световыми эффектами.

Один за другим на сцене появлялись Ирина Билык, группы The Hardkiss и Mozgi. За ними вышел певец Alekseev, чей номер запомнился очень интересным световым решением, когда светом поочередно выхватывали отдельные пары танцоров, благодаря чему получался эффект маятника.

После зрителей ждало выступление Alyosh'и, группы "Антитіла", Никиты Ломакина (Nikita Lomakin), Оли Цибульской и группы Kadnay.

Одним из самых зрелищных в этот вечер благодаря эффектным танцам стал номер певицы Maruv. Сложно поверить, что эта девушка действительно из Украины, когда она без малейшего акцента поет на чистом английском языке и так умело, "по-западному" эпатирует публику.

За ней на сцену вышла Мишель Андраде со своим новым синглом - Hasta la Vista.

А вот после нее на сцене, наконец-то, появилась группа, чье выступление в тот вечер, наверное, ждали больше всех других. Kazka, которая стала "Прорывом года", исполнила свой нашумевший хит "Плакала" в сопровождении нежного видеоряда и большого количества девушек, появившихся на сцене в конце номера, что напомнило зрителям клип на главный хит группы.

Завершился концерт выступлением Тины Кароль, которая в этом году исполнила еще и роль музыкального продюсера премии.

Помимо концерта, где свои номера представили топовые артисты Украины, в этот вечер также состоялась и церемония награждения лучших из лучших. Заветные статуетки получили те, кто ярко проявил себя в этом году. Стоит отметить, что публика очень тепло принимала всех артистов в этот вечер: зрители партера то и дело вскакивали и бежали вперед, чтобы получше рассмотреть любимых исполнителей. Но как только в номинации объявляли имя Олега Винника зал взрывался неистовыми криками. И неважно, что в номинации певец года с Винником соревновался сам Дима Монатик, который забрал эту премию в прошлом году. Судьба приза в этом году была предрешена. Правда, сам певец, к сожалению, на премии не появился, так как в это время был занят в качестве судьи на другом телепроекте.

Полный список победителей:

Премия "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии" - Тина Кароль;

"Прорыв года" - Kazka;

"Золотой Граммофон" - Мишель Андраде;

"Червона рута" - Александр Пономарев;

"Хит года" - Kazka - "Плакала;

"Проект года" - MONATIK & Надя Дорофеева – "Глубоко…";

"Dance parade" - MARUV & BOOSIN – Drunk Groove;

"Группа года" - "Время и Стекло";

"Певец года" - Олег Винник;

"Певица года" - NK (Настя Каменских);

"Клип года" - NK - "Это моя ночь".

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