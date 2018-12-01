Сестра Сенцова рассказала о состоянии здоровья брата

Наталия Каплан сообщила, что никаких прогнозов на позитивное восстановление состояния здоровья ее брата нет.

Сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что у ее брата по-прежнему остаются проблемы с почками и печенью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам.

Она подтвердила, что 12 декабря посетит Страсбург, де примет участие в церемонии вручения Сенцову премии Европарламента "За свободу мнения" имени Андрея Сахарова.

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"Да, я планирую там быть вместе с адвокатом Дмитрием Динзе", - сказала она.

Также Наталья Каплан отметила, что ничего не знает о возможных переговорах депутатов Европарламента с российскими властями о предоставлении им возможности посетить Сенцова в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

"Я не участвую в таких переговорах", - сказала она.

Вместе с тем она рассказала о состоянии здоровья Сенцова.

"Олег постепенно выбирается из голодовки. Он до конца еще не окреп, известно, что у него остаются проблемы с почками и печенью, и пока нет никаких прогнозов, смогут ли они восстановиться", - сказала Каплан.

Справка УНИАН. ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцова содержит в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

В начале октября Сенцов прекратил голодовку. В своем письме режиссер отметил, что в случае продолжения голодовки, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

26 ноября немецкий депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что европарламентарии добиваются от российских органов власти разрешения на допуск их в колонию к Сенцову.