Сенцов восстанавливается, но голодовка не прошла бесследно – адвокат

Он отметил, что Сенцова возили в больницу и у него есть изменения во внутренних органах.

Украинский режиссер Олег Сенцов восстанавливается, но голодовка для него не прошла бесследно.

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Об этом рассказал адвокат Дмитрий Динзе, который посетил украинца в колонии. «Олег Сенцов передает всем большой привет. Особенно Саше Кольченко. Олег восстанавливается, но голодание не прошло бесследно. Вывозили в больницу, у него есть изменения в почках, сердце и печени. Останется это или нет, врачи сказать не могут. Как повлияет на здоровье – неизвестно», – написал адвокат в Facebook.

Он добавил, что Сенцов активно работает над фильмом по его пьесе «Номера».

Как сообщал УНИАН, украинский кинорежиссер Олег Сенцов приговорен в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Режиссер обвинения отвергает. В знак протеста он голодал с 14 мая с требованием освободить всех украинцев, которых Россия удерживает по политическим мотивам. Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Он назвал это «вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления».