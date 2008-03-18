Черновецкий поручил реконструировать проспект Победы

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о реконструкции к 2010 года проспекта Победы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

«Проспект Победы - одна из самых главных автомагистралей города, поэтому очень важно привести в надлежащее техническое состояние дорожное покрытие проезжей части и тротуаров проспекта Победы. Во время работ будет частично ограничено дорожное движение, о чем все киевляне будут заблаговременно предупреждены», - сказал Д.БАСС.

Кроме проспекта Победы, ремонтные работы будут выполняться и на Броварском проспекте, в частности на участке от моста «Метро» до станции метрополитена «Левобережная». Так, в этом году планируется выполнить разработку проектно-сметной документации, а в следующем году – начать работы по реконструкции Броварского проспекта. По словам Д.БАССА, реконструкция магистрали позволит увеличить ее пропускную способность и улучшить условия автомобильного движения.

«Вскоре также состоится и реконструкция площади Т. Шевченко и реконструкция Минского проспекта до Большой окружной дороги. Кроме того, будет отремонтирована и ул. Полярная до ул. Автозаводской. При этом пропускная способность данных улиц будет увеличена», - сказал Д.БАСС.

Также, по его данным, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение КГГА о реконструкции Кольцевой дороги на участке от улицы Семьи Сосниных до Гостомельского шоссе в Святошинском районе со строительством пешеходных переходов в разных уровнях. Основные ремонтные работы также будут проводиться в 2009 году.