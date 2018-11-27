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Борису Патону 100 лет: интересные факты из биографии человека-легенды (видео)

15:40, 27 ноября 2018
Общество
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Ученый Борис Патон - человек-легенда. Полжизни он президент Национальной академии наук и Института электросварки. Автор свыше 1000 публикаций, первый в истории Герой Украины и обладатель собственного бронзового бюста.

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Младший из династии Патонив – Борис Патон родился в Киеве. Выбрал профессию инженера в Киевском политехе, именно там работал его отец – Евгений Патон. Человек, совершивший революцию в электросварке, которую впоследствии продолжил Борис Патон.

Ученый работал над новыми идеями по двенадцать часов в день. И до сих пор именно работу считает главным секретом своего долголетия.

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Теги: #наука#инженеры#мост Патона