Борису Патону 100 лет: интересные факты из биографии человека-легенды (видео)

Ученый и академик Борис Патон известен всему миру благодаря изобретениям, которые помогают проводить сварку под водой, в космосе и даже в организме человека.

27 ноября президенту Национальной академии наук Украины Борису Патону исполнилось 100 лет. Ученый Борис Патон - человек-легенда. Полжизни он президент Национальной академии наук и Института электросварки. Автор свыше 1000 публикаций, первый в истории Герой Украины и обладатель собственного бронзового бюста. Читайте такжеВзрослые идеи юных стартаперов: что изобретают украинские школьники поколения Z Младший из династии Патонив – Борис Патон родился в Киеве. Выбрал профессию инженера в Киевском политехе, именно там работал его отец – Евгений Патон. Человек, совершивший революцию в электросварке, которую впоследствии продолжил Борис Патон. Ученый работал над новыми идеями по двенадцать часов в день. И до сих пор именно работу считает главным секретом своего долголетия.

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