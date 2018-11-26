Атака россиян в Азовском море: оккупанты рассказали о раненых украинских военных

В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения. Оккупанты говорят о трех раненых.

Раненые в результате захвата трех украинских кораблей члены экипажа якобы находятся в данный момент под охраной спецназа Пограничной службы ФСБ России в керченской больнице.

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Об этом сообщает WarGonzo в Telegram-канале, ссылаясь на источники в силовых структурах оккупированного Крыма.

Утверждается, что раненых трое - один офицер и двое контрактников. "Ранения легкие в области конечностей - руки, ноги. Состояние, как мы сообщали ранее, стабильное, сейчас их опрашивают следователи", - уверяют оккупанты.

Ранее председатель оккупационного представительства пограничников ФСБ России в Крыму Антон Лозовой заявил, что захваченные россиянами украинские боевые корабли транспортируются в порт оккупированной Керчи.

В ВМС сообщили, что малый БРК "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" захвачены и буксируются, а малый БРК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов.

В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии.

Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации возле Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.