Суд избрал наказание отцу из Киевской области, который насиловал своих дочерей и снимал с ними порно (видео)

Также арестован и крестный отец девушек.

22 ноября Святошинский районный суд города Киева решил взять под арест на два месяца 45-летнего мужчину, который насиловал несовершеннолетних дочерей и снимал с ними порно.

Так, суд избрал ему меру пресечения с возможностью внесения залога в размере 352,4 тысячи гривен, говорится в сюжете ТСН.

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Кроме этого, так называемого крестного отца девушек также взяли под стражу на два места с возможностью внесения залога.

Напомним, 45-летний мужчина из Киевской области насиловал своих двух дочерей 14 и 15 лет и снимал с ними порно, которым торговал.

Кроме этого, мужчина продавал девушек как проституток украинцам и иностранцам. Мужчина утверждает, что ничего из подозрений полицейских не понимает. "Я что, дурак? Я не насиловал их", - говорит он.