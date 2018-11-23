Украина берет пример с США: волонтер раскрыл детали создания Министерства по вопросам ветеранов

По мнению волонтера, количество ветеранов в Украине будет увеличиваться еще много лет.

Создавая Министерство по вопросам ветеранов, Украина берет пример с США, где аналогичный департамент существует уже очень давно. Финансировать создание такого министерства также будет Америка, вместе со странами НАТО.

Об этом рассказал волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, передает «Обозреватель». По его словам, в США у Министерства ветеранов наибольшее финансирование после Минобороны.

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"Потому что в Америке очень уважают своих военных, они национальные герои, у них до сих пор есть отголоски войны во Вьетнаме, а еще был Ирак, Афганистан и т.д. Украина сейчас воюет уже пять лет. У нас война идет дольше, чем Вторая Мировая. У нас ветеранов все больше. И это не только военнослужащие — это и Нацгвардия, и СБУ, и т.д.", — подчеркнул Гай.

По его мнению, количество ветеранов будет увеличиваться еще много лет. Ведь кроме конфликта на Донбассе Украина собирается вступать в НАТО, а соответственно — активнее и чаще принимать участие в миротворческих операциях.

"Это министерство требует таких денег, которых в Украине нет. У нас и так дыры в бюджете. Поэтому, как мне известно, уже давно шел разговор с США, со странами НАТО о создании трастовых фондов для помощи в открытии и работе министерства. Поверьте, если бы не было четкого понимания, что это министерство будет действенным — его бы не создавали", — заверил ветеран.