Раньше об этом и мечтать не могли: ветеран АТО назвал главные победы Евромайдана

По его мнению, важнейшим достижением Майдана стало предотвращение сговора Виктора Януковича и Владимира Путина, которые хотели превратить Украину во вторую Беларусь.

Заявления различных экспертов о поражении Революции Достоинства расходятся с реальным положением вещей. На самом деле, Украина победила в революции, получив много положительных изменений.

Об этом заявил волонтер, ветеран АТО, участник революции Мирослав Гай, передает «Обозреватель». По его мнению, важнейшим достижением Майдана стало предотвращение сговора Виктора Януковича и Владимира Путина, которые хотели превратить Украину во вторую Беларусь, установив в государстве новый диктаторский режим.

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"Мы восстали, мы вспомнили, что украинцы веками боролись за свою свободу. Я не чувствую незавершенности. У меня есть ощущение того, что нам надо защитить то, что мы получили. А мы получили много! У нас сейчас есть то, о чем украинские борцы начала 20 века и мечтать не могли", – заверил Гай.

"Как это – на украинском языке разговаривают в прямом эфире? Но это им даже в голову не могло прийти раньше. Книги на украинском – без (языковых. – Ред) налогов. Кино снимают на украинском языке – без налогов! Никого не сажают в ГУЛАГ за то, что пишешь стишки на украинском языке. Поместная церковь будет. Украинская армия кричит: "Слава Украине!" На уровне закона записано, что "Слава Украине!" — это теперь лозунг для армии. Раньше за это сажали и убивали!" – перечислил ветеран.

Он подчеркнул, что лично его Революция Достоинства заставила с тепличного преподавателя актерского мастерства превратиться в активного гражданина, который не боится борьбы и сопротивления. То же самое произошло и со многими другими украинцами — и это тоже победа революции, подытожил Гай.