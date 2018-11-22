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Молоко украинской компании выступило площадкой для социальной инициативы "Говори против насилия"

10:00, 22 ноября 2018
Общество
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НК

Впервые украинский производитель присоединился и реализует социальный проект, который доносит месседжи против насилия буквально за семейный стол. В октябре на полках украинских магазинов появилось молоко, одетое в специальные этикетки. На последних размещены подсказки для родителей, как можно перефразировать свое послание, уберегая детскую психику от травмирования. Все надписи разработаны психологом проекта «Говори против насилия».

Замість ''Зараз впадеш – я тебе жаліти не буду!'' Говоріть дитині: Будь уважним/-ою, дивися під ноги
Замість "Зараз впадеш – я тебе жаліти не буду!" Говоріть дитині: Будь уважним/-ою, дивися під ноги /  © Галичина
Замість ''Прийдем до дому – я тобі зроблю!'' Говоріть дитині: Я тебе люблю, але те, що ти зараз робиш [назвіть дію], мене дратує
Замість "Прийдем до дому – я тобі зроблю!" Говоріть дитині: Я тебе люблю, але те, що ти зараз робиш [назвіть дію], мене дратує /  © Галичина
Замість ''Відчепися від мене!'' Говоріть дитині: Послухай, я зараз втомлений/а. Погуляй поки сам/а, а потім пограємо разом
Замість "Відчепися від мене!" Говоріть дитині: Послухай, я зараз втомлений/а. Погуляй поки сам/а, а потім пограємо разом /  © Галичина
Замість ''Як тобі не соромно?'' Говоріть дитині: Давай не заважати іншим, це може їх лякати / засмучувати
Замість "Як тобі не соромно?" Говоріть дитині: Давай не заважати іншим, це може їх лякати / засмучувати /  © Галичина
Замість ''Хороші діти не б’ються'' Говоріть дитині: Поясни, що тобі не подобається. Якщо ти б’єшся, то ти робиш боляче іншим, і тобі теж зроблять боляче
Замість "Хороші діти не б’ються" Говоріть дитині: Поясни, що тобі не подобається. Якщо ти б’єшся, то ти робиш боляче іншим, і тобі теж зроблять боляче /  © Галичина
© Галичина

До конца года МК «Галичина» планирует выпустить более 1 000 000 бутылок такого молока. Продукция с акционными этикетками будет доступна к продаже до конца 2018 года. 

«Как национальный производитель, ми видим необходимость и важность в поддержке социальных акций, которые проходят в нашей стране. Акция «Говори против насилия» поднимает довольно болезненную, но важную тему. Это не только насилие в его классическом представлении, но и постоянное, каждодневное вмешательство. Молоко – это очень семейный продукт, большинство его потребителей имеют детей в семье. И когда наша продукция может стать не только источником пользы и вкуса, а к тому же, выступить в качестве площадки для донесения таких важных ценностей – мы этому очень рады! Если хотя бы в одной украинской семье отношения улучшатся благодаря советам, которые люди прочитают на этикетках, мы будем считать нашу миссию выполненной на 100%!» - комментирует Оксана Андрушкив, маркетинг-директор МК «Галичина».

Галичина

Цель кампании - побудить людей к разговору о насилии. В своей семье, с партнером, с родителями или детьми. По результатам исследования, проведенного в рамках кампании, 65% украинцев считают себя осведомленными о проблеме домашнего насилия. При этом каждый второй утверждает, что шлепнуть ребенка по ягодицам не является проявлением насилия в определенных ситуациях. Только треть воспринимают как насилие демонстративное игнорирование ребенка. А каждый второй не считает проявлениями насилия навязчивую ревность или контроль за стилем и одеждой партнера.

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