"Дадут одинаковый срок": журналистка назвала ключевые моменты в деле кровавого ДТП с участием Зайцевой и Дронова (фото)

Прокурора, адвокатов Зайцевой и судью экспертизы по делу ДТП в Харькове устроили.

На суде по делу смертельного ДТП в Харькове эксперт на игрушечной машинке показывал, как стояло авто фигуранта дела Геннадия Дронова, чтобы доказать, что он пересек границу перекрестка.

Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове: эксперты объяснили, почему они не выяснили скорость Lexus Зайцевой

"Все, говорит, зависит от того, под каким углом смотреть. Если спереди - линия перед автомобилем. Если сверху - под автомобилем. По выводам экспертов, напомню, в момент опасности во время ДТП наступил, когда Дронов заехал за границы перекрестка", - пишет на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Доцяк.

По ее словам, на первом фото видно, что получилось из попытки эксперта выставить машинку так, чтобы линия была одновременно под авто и перед ним.

"Прокурора, адвокатов Зайцевой и судью экспертизы устроили. Судья отвод экспертам отклонил, а следовательно, будет руководствоваться этими исследованиями для приговора. Потерпевшие же поддерживали отвод экспертам, им экспертизы также непонятны", - отметила журналистка.

Кроме того, продолжила Доцяк, скорость Lexus не установлена.

"Красный автомобиль, с которым могли быть скачки у Зайцевой, не найден; нарколога Федирко не нашли; биоматериала для исследования на наркотики не хватило; обнаруженные опиаты - не отягощение; перечисление средств от Зайцевых на карточки, которые большинство вернули – смягчение", - перечислила журналистка, с чем по делу аварии в Харькове идут на дебаты.

"Думаю, обоим дадут одинаковый срок", - считает Доцяк.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.