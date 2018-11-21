В ГПУ рассказали о более полусотни человек, признанных виновными в преступлениях против Майдана

Девять из них приговорены к лишению свободы.

На сегодняшний день 52 человека признаны судами виновными в совершении преступлений против Майдана, девять из них приговорены к лишению свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк на брифинге в Киеве.

Читайте такжеВ Генпрокуратуре заявляют, что большинство преступлений против Майдана раскрыты

«На сегодняшний день по результатам рассмотренных судами обвинительных актов признаны виновными 52 человека, в отношении них вынесены обвинительные приговоры. Назначены наказания к лишению свободы осужденным на сегодняшний день девяти лицам, по делам, направленным в суд следователями ГПУ – пяти человек», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечается 5-я годовщина Революции достоинства.