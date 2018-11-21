Революция достоинства в Украине: 5 лет назад начался Евромайдан

Эксперты считают, что большинство целей Революции достоинства были достигнуты, хотя и есть ряд негативных последствий Евромайдана.

Пять лет назад, 21 ноября 2013 года, в Украине начался Евромайдан. В тот ноябрьский четверг сотни людей вышли на Майдан Незалежности с мирным протестом против внезапной отмены прежней властью подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Почему начался Евромайдан

Евромайдан в Украине начался после того, как украинское правительство под руководством Николая Азарова решило приостановить процесс подписания Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Особой пикантности этому решению добавлял тот факт, что Кабмин принял это постановление за неделю до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», где Соглашение об Ассоциации (СА) должно было быть подписано. А практически все время до этого пророссийские власти Украины декларировали курс на евроинтеграцию.

Однако в последние месяцы перед запланированным саммитом от правительства начали звучать тезисы о будущем негативном влиянии Ассоциации на экономику Украины. В Кабмине Азарова прикинули, что нашей стране в ближайшие годы понадобилось бы несколько сотен миллиардов евро (среди последних тогда называлась сумма в 160 млрд) для перехода на европейские стандарты, как того требует СА. А компенсировать Украине эти затраты, по мнению «крепких хозяйственников», должен был никто иной, как Евросоюз.

Альтернативой Евросоюзу, якобы более дешевой и выгодной, назывался «Таможенный союз», где «первую скрипку» играет Россия. Именно этот вариант и решили проталкивать тогдашние власти вместо курса на Запад.

Поэтому, после того, как о решении отказаться от подписания СА с ЕС стало известно общественности, люди вышли на массовые акции протеста в Украине.

Массовые протесты в Украине

Во время правления Януковича власти любили запрещать проведение оппозиционных митингов под разными предлогами при помощи решений судов. Так случилось и в этот раз - Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций в центре Киева до 7 января 2014 года. Однако, в этот же день вечером, несмотря на оперативно принятый судом запрет, на Майдане Незалежности в Киеве собрались более тысячи человек.

Кроме Киева, акции протеста прошли в ряде других городов Украине - Ивано-Франковске, Донецке, Хмельницком, Львове, Ужгороде, Луцке. А в соцсетях и СМИ эти массовые акции получили название "Евромайдан".

Еще больше украинцев захотели выразить свое несогласие с решением правительства на следующий день. К вечеру 22 ноября количество протестующих в Киеве уже исчислялось несколькими тысячами. После попытки митингующих установить первые палатки между правоохранителями и протестующими произошли первые серьезные столкновения.

А уже 24 ноября состоялись первые массовые митинги: в Киеве на Народное вече вышли около 100 тысяч участников, во Львове - около 20 тысяч.

Также в эти дни массовые акции продолжались в Луганске, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе, Черкассах и других городах. Однако в некоторых городах митинги были разогнаны силовиками.

26 ноября к протестам присоединились студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Киево-Могилянской академии. Позже прошли предупредительная и общая студенческие забастовки.

Разгон Евромайдана

Саммит в Вильнюсе состоялся 28-29 ноября, и по мере его приближения акции протеста в стране спадали. И хотя многие до момента закрытия саммита надеялись, что украинские власти передумают и все-таки подпишут СА с ЕС, этого не произошло.

А уже в ночь на 30 ноября, сразу после завершения Вильнюсского саммита, случилось то, чего еще не было в истории независимой Украины. Силовики спецподразделения «Беркут» получили приказ разогнать протестующих, которые все еще оставались на Майдане. «Беркутовцы» среди ночи во время силового разгона избили десятки активистов, преимущественно молодежь.

Случаи неправомерного применения силы сотрудниками спецотряда МВД были зафиксированы журналистами, некоторые из которых также пострадали от дубинок правоохранителей.

Часть протестующих смогла добежать и найти убежище на территории Михайловского собора, который на протяжении нескольких месяцев был одним из оплотов революционеров. В эту ночь проявились особо вопиющие случаи милицейского беспредела – «беркутовцы» догоняли разбежавшихся по ночным улицам протестующих и буквально добивали их.

Йолка на Майдане

Впоследствии власти объясняли решение разогнать протестующих необходимостью подготовить площадь к новогодним праздникам, в частности - установить елку. Той самой, «скелет» которой потом стал одним из символов Евромайдана.

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К слову, попытка освободить Майдан от протестующих под этим предлогом была совершена раньше. 23 ноября сотрудники милиции совершили попытку оттеснить митингующих с площади. Однако удачной та попытка для правоохранителей не была.

«Йолка» стала известным мемом того времени благодаря оговорке экс-президента Виктора Януковича. На одном из совещаний Янукович в течение 10 секунд не мог вспомнить слово «ялинка» (на украинском языке) и в итоге выдал русское «ёлка» на украинский манер. «Сегодня в Киеве на том месте, где стояли палатки, митингующие, уже устанавливается новогодняя ... ёлка, люди будут скоро праздновать Новый год. Мы поддерживает желание киевлян жить в покое, в стабильной ситуации, будем все делать для того, чтобы это происходило всегда, был хороший настрой», - сказал Янукович.

Из-за этой оговорки «йолкой» также стали называть каркас новогодней елки, который был установлен на Майдане после разгона студентов. В итоге он простоял до 14 августа 2014 года.

Революция достоинства. Начало

Столь жестокий способ расправы с несогласными, невиданный Украиной ранее, не оставил равнодушными миллионы украинцев. И уже с самого утра после «кровавой ночи» на Майдане 30 сентября, возмущенные беспределом граждане начали собираться на Михайловской площади. Народное Вече в Киеве 1 декабря собрало, по разным оценкам, от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Также на акции протеста в связи с разгоном Евромайдана люди вышли во многих городах Украины. Так Евромайдан перерос в Революцию достоинства.

Протестующие смогли "отбить" у милиционеров Майдан Незалежности, где киевские коммунальщики уже начали устанавливать новогоднюю елку и готовить место для ярмарки. Охранять площадь от митингующих поставили бойцы Внутренних войск, которыми преимущественно были солдаты срочной службы. Они особого сопротивления не оказывали. Заняв Майдан, протестующие возвели баррикады, чтобы предотвратить повторение разгона, произошедшего в ночь на 30 ноября.

Одним из знаковых событий начала Революции достоинства стала дата 11 декабря. Тогда, ночью, спецназовцы снова попытались разогнать протестующих. В ночь на среду, когда силовики вновь штурмовали Майдан, впервые за несколько сотен лет колокола Михайловского собора забили набат.

Акции протеста, продолжавшиеся в стране с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а также – Революция достоинства. Тогдашний президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела граждан в центре Киева, сбежал в Россию.

Всю полноту власти взяла на себя Верховная Рада Украины, которая назначила на 25 мая выборы президента Украины. На выборах победил Петр Порошенко, который 27 июня 2014 года подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Россия, пользуясь ослаблением власти в Киеве и в нарушение Будапештского меморандума, аннексировала Крым и развязала гибридную войну на Донбассе, которая продолжается по сегодняшний день.

Революция достоинства. 5 лет спустя

К пятой годовщине Евромайдана Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива опросил 80 украинских экспертов относительно оценки событий на Майдане, их последствий и уроков на будущее.

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Эксперты считают, что большинство целей Майдана были достигнуты. Они главным образом характеризует Евромайдан как революцию за демократизацию и европейский выбор. К целям Майдана, которые уже были достигнуты, эксперты относят возобновление курса на евроинтеграцию, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и получение безвизового режима с ЕС, а также свержение власти действующего на то время президента Виктора Януковича и частичное обновление политических элит.

А вот одним из негативных последствий Евромайдана эксперты назвали снижение уровней экономического развития Украины и жизни граждан. К негативным последствиям Майдана эксперты также относят потерю Украиной территориальной целостности в результате вооруженной агрессии России. Хотя, этот конфликт с Россией стал объединительным фактором для украинского общества.

Также, большинство экспертов считают, что после Майдана в Украине так и не состоялась «перезагрузка» системы власти. Также в Украине нет системной борьбы с коррупцией; не проведена деолигархизация политики и экономики.

До сих пор не понесли наказания представители предыдущего режима за их должностные преступления и преступления против Евромайдана.