В пригороде Одессы жители перекрыли автотрассу, требуя включить отопление в жилом комплексе

В частности, протестующие не пропускают транспорт, направляющийся в морской порт «Южный».

В пригороде Одессы, возле села Крыжановка, местные жители перекрыли трассу Одесса-Южный, требуя включить отопление в жилом комплексе «Европейский».

Читайте такжеВ Херсоне местные устроили акцию протеста возле ОГА из-за задержки отопительного сезона

Как передает корреспондент УНИАН, около 150 человек перекрыли дорогу, ведущую на город Южный, где также находится крупнейший в Украине по перевалке грузов одноименный морской порт.

Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу и не пропускают транспорт.

Они держат плакаты: «Дондов, дай тепло!», «Мой ребенок мерзнет в ЖК «Европейский» и т. д.

На обочине дороги – много фур, направляющихся в порт «Южный». На месте патрульная полиция осуществляет отвод транспорта, в том числе маршрутных автобусов, по другим дорогам, чтобы предотвратить столкновение между протестующими и водителями автомобилей, которые хотят проехать в данном направлении. Некоторые машины подъезжают к «живому заслону», но разворачиваются и уезжают. При этом спецтранспорт, в частности, автомобиль газовой службы, протестующие пропускают.

На место прибыло руководство Лиманского отдела полиции.

Участники акции - жители жилого высотного комплекса «Европейский», который территориально находится в Суворовском районе города (пересечение улиц Бочарова и Сахарова), а юридически относятся к Крыжановскому сельскому совету (Лиманский район Одесской области). Они утверждают, что в комплексе (примерно 500 квартир), где проживают, до сих пор не включено отопление.

Участники акции утверждают, что система не подключается нарочно, по приказу компании-застройщика «Реал-Инвест» (руководитель Константин Дондов), которой принадлежит котельная. И якобы это месть жильцам за то, что они создали ОСМД. Со слов протестующих, в пятницу в Одесской ОГА состоялось совещание, в ходе которого якобы был достигнут компромисс, но отопление в жилом комплексе до сих пор не включили.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября в Суворовском районе Одессы местные жители перекрывали дорогу, требуя включить отопление в жилом комплексе «Европейский». Более 100 человек перекрыли проезжую часть улицы Бочарова, возле Северного рынка.

О сложившейся ситуации они поставили в известность местные власти – Крыжановский сельсовет и Лиманскую районную госадминистрацию, но чиновники на проблему должным образом не отреагировали.