В Смеле подали тепло в несколько десятков жилых домов - Зубко

Уже подключено газоснабжение 15 из 20 котельных.

В городе Смела Черкасской области, где был провален запуск отопительного сезона, уже подано тепло в 4 детсада, 5 школ, 3 больницы и 47 жилых домов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьера - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

По его словам, работы по запуску теплоснабжения возобновлены с 07.30. «В рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных. Подключено газоснабжение 15 котельных (из 20), на которые запитаны 8 детсадов, 9 школ, 3 больницы и 77 жилых домов из 152. Тепло уже подано в 4 детсада, 5 школ, 3 больницы и 47 жилых домов», - сообщил Зубко.

Он добавил, что о ходе подключения остальных 5 котельных и выходе на рабочий температурный режим сообщит дополнительно.

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Как сообщал УНИАН, в городе Смела в связи с отсутствием теплоснабжения из-за долгов теплоснабжающей компании перед «Нафтогазом Украины» приостановили работу школы и детские сады, больницы работают в ограниченном режиме. В городе объявлено чрезвычайное положение. Полиция открыла уголовное производство по факту срыва отопительного сезона в Смеле.

14 ноября вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что депутаты Смелянского горсовета выделили себе премий на 10 млн грн, но не смогли найти 15 млн грн для запуска отопительного сезона.

По словам Зубко, население Смелы составляет 68 тыс. чел. К 20 котельным, которым прекращено газоснабжение, подключено 152 дома, в которых проживают 19 тыс. 700 жителей.

15 ноября президент Петр Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе. В тот же день был подан газ на первые 8 из 20 котельных.